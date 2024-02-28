CHP Bodrum adayı Tamer Mandalinci'den açıklamalar

CHP Bodrum adayı Tamer Mandalinci, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Mandalinci'nin konuşmasından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

"AİLEMİZ GEÇMİŞ DÖNEMDEN SİYASETİN İÇİNDEN"

Öncelikle buna kendi hayatımdan ve ailemizin Bodrum siyasetinde olan hayatından bahsederek başlamak isterim. Ben Tamer Mandalinci, 27 Ocak 1994 Bodrum doğumluyum. Bodrum mandalinini bu topraklara getiren bir ailenin 4'üncü kuşak bir temsilcisiyim. Soyadımızı 1934 yılında Soyadı Kanunundan sonra Mandalinci olarak tescillenmesi de tamamen mandalini bu topraklara getirmemizle başlıyor. 2013 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Mimarlık eğitimime başladım ve 2018 yılında mezun olduktan sonra 2019 yılında memleketim Bodrum'a döndüm. Döndükten sonra serbest mimarlık yapmaya başladım. Siyasetle haşır neşir olmam ve siyasete ilgi duymam beni daha çok şu sebeple alakadar etti. Ailemiz geçmiş dönemden siyasetin içinden memleket meselelerine haşır neşir olan ve memleket meselelerine çözüm üreten bir aile. Rahmetli amcam 1950-1960 yılları arasında Demokrat Partiden Muğla milletvekilliği görevinde bulundu. Yaklaşık 7 ay boyunca da Ticaret Bakanlığı görevini yürüttü. Amcam yine Meclis üyeliği ve Belediye Başkan yardımcılığı yaptı. Ben küçüklüğümden beri çarşı içinde bir esnaf babanın ve ev hanımı annenin çocuğuyum. Çarşı içinde olmam sebebiyle orada gördüğüm sorunları o yaşım itibariyle çözüme kavuşturabilmem neticesinde danıştığım kurullarla beraber nasıl çözüme kavuşturabilirim ve ilerde memleketim için nasıl faydalı olabilirimi kendime sordum. Siyasetin bu araç olduğuna kanaat getirdim. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partimizden Bodrum Belediye Meclis Üyesi aday adayı olarak seçimlere girdim.

REKLAM

"PANDEMİ SONRASI İNSANLAR BODRUM'U TERCİH ETTİ"

Değişime kentimiz ayak uydurma konusunda biraz maalesef geride kaldı. Çünkü 2019 yılında yaşadığımız pandemi ile beraber insanlarımızın uzaktan çalışmaya adapte olması nedeniyle Bodrum tarihinde görülmemiş bir biçimde ilgi almaya başladı. Daha önce yaz döneminde 3 aylık 4 aylık periyotlarla Bodrum'u tercih eden yerli ve yabancı turistlerimiz pandemiden sonra özellikle hem büyükşehirlerden uzaklaşma hem daha güzel bir doğada daha güzel bir çevrede ve temiz havada yaşama alanını Bodrum'da sağladıkları için gerek imar konusunda gerek trafik konusunda Bodrum'un üzerine son yıllarda yüklenen bir yük oldu.

"YILLIK YAKLAŞIK 44 MİLYON METREKÜP SUYA İHTİYAÇ VAR"

5 yıldır çok aktif bir Meclis Üyeliğim olduğum için Bodrumumuzun 56 mahallesindeki sorunları da içselleştirdim. Oradaki hemşehrilerimizin sorunlarına birebir tanıklık ettim. Su sorununa gelecek olursak şöyle söylemek isterim. Bodrumumuzun yıllık yaklaşık olarak 44 milyon metreküp su ihtiyacı var. Bu 44 milyon metreküpün yaklaşık olarak 29 milyon metreküpü Geyik ve Mumcular Barajı'ndan tedarik ediliyor. 16, 17 metreküplük bir açık var. Bu açık da yer altı kaynakları, geçmişte açılan yer altı sondaj kuyuları ile beraber sisteme veriliyor. Ancak bizim yaşadığımız su sorunu şu. Resmi nüfusumuz 198 bin şu anda. 2023 sonu 2024 verilerine dayanarak. Gerek temizlik işlerindeki kullanım gerek su kullanımıyla beraber bizim şu anda yaşayan ve bizim öngördüğümüz nüfus tamı tamına 350 ila 400 bin bandına ulaşmış durumda. Bu neyi getiriyor. Bu bir anda su ihtiyacını getiriyor.