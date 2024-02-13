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        Haberler Gündem CHP'den istifa eden eski milletvekili Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

        Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

        Eski CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bu istifanın üzerine gözler Tekin'den gelecek yeni açıklamalara çevrildi. İstifasıyla gündeme oturan Gürsel Tekin'in hayatı ve kariyeri ise merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:36
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        Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu sabah (13 Şubat) yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu duyurunun ardından Tekin'in hayatı ve CHP kariyeri mercek altına alındı. İşte, 20 yıla yakındır CHP'de görevini sürdüren ve bugün istifa eden Gürsel Tekin'in hayatına dair detaylar...

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        GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

        17 Haziran 1964 yılında Ardahan'da doğru. İlk ve orta öğretiminin ardından lise eğitimini almak üzere Kars'a gitti. Lise yıllarında CHP Gençlik Kolları'nda yer aldı. Atatürk Üniversitesinde eğitim aldı ama tamamlayamadan ailesiyle beraber İstanbul'a taşındı. 1984 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'ye katıldı, 89 yılında ise Kadıköy Belediye Meclis üyesi seçildi ve bu şekilde siyasi yolculuğu başladı.

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        GÜRSEL TEKİN'İN CHP MİLLETVEKİLİ OLMASI

        1995 yılında SHP ile CHP'nin birleşmesinin ardından siyasi hayatına CHP'de devam etti. 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildikten sonra 2011'de yapılan seçimleerde CHP İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 8 Mayıs 2014 tarihinde CHP Genel Sekreteri oldu. Bu görevi 2016'ya kadar devam ettirdi.

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        GÜRSEL TEKİN'İN CHP'DEN İSTİFA ETti!

        Tekin, 13 Şubat 2024'te sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi. Paylaşımında parti içi iktidardan, gruplaşmalardan ve objektifliğin olmayışından yakınan Tekin, partinin geldiği noktadan yana üzgünlüğünü de belirtti. Ardından istifa ettiğini duyuran eski milletvekili, hayatını adadığı ilkeler için çalışmalarına devam edeceğinin altını çizdi.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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