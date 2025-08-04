CHP'den sahte e-imza açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasının kopyalanarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesi önünde konuşan Özçağdaş, son günlerde ülkede büyük bir dijital sahtekarlık yaşandığını söyledi.

Mayıs ve Temmuz 2025'te iki ayrı seferde gerçekleştirilen soruşturmalarda, 190 kişinin "nitelikli dolandırıcılık, bilişim" gibi çok sayıda suçtan tutuklandıklarını anımsatan Özçağdaş, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve 14 üniversite gibi kamu kurumlarının dijital sistemlerine sızıldığının ortaya çıktığını ve iddialar arasında 400 akademisyenin bu yolla akademik unvanlar aldıklarının dile getirildiğini aktardı.

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CHP'li Özçağdaş, yaşanan bu olayın yalnızca eğitimle ilgili bir konu olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin dijital egemenliğine bir açık saldırıdır. Türkiye'nin dijital egemenliği tehdide uğramıştır. Bu, ulusal bir güvenlik krizidir. Yapısal bir krizdir. Öyle üç beş kişinin kendi arasında organize olmasıyla yapılmış bir iş değildir. Eğitimden sağlığa, tapudan güvenliğe, kamu kurumlarının diğer alanlarına e-devlet sistemine kadar yerleşmiş son derece fütursuz, müşterilerini neredeyse kendisi çağıran, açık ilanlarla onları toplayan, hiçbir çekincesi olmayan, cüretkar ve çok ilişkisi olan bir grupla karşı karşıyayız." Türkiye'nin dijital kimlik altyapısının, kimlik doğrulama mevzuatının ve kamu anahtar altyapısının tamamen tarumar edildiğini ileri süren Özçağdaş, bunun uluslararası boyutunun da olduğunu belirtti. E-imza sisteminde geçmişte başka sorunların da yaşandığını anlatan Özçağdaş, "O günden bugüne kadar hiçbir gelişme yaşanmadı. BTK, gereken reformları yapmadı, biyometrik doğrulama yok, çapraz izleme yok. Avrupa Birliği'nin 'eidas 2.0' sürümüne geçmesine rağmen Türkiye'de çoklu biyometrik doğrulama, parmak izi, yüz ve iris tanıma, blokchain tabanlı değiştirilmez kayıt sistemi, yapay zeka destekli anomali tarama gibi hiçbir güvenlik uygulaması halen söz konusu değildir. Bu doğal olarak yapısal bir krizi doğurmaktadır." ifadesini kullandı.