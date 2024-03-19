CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Özmen: Eyüpsultan'da turizm canlanacak

CHP Eyüpsultan Belediye Başkanı adayı Mithat Bülent Özmen, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Özmen şöyle konuştu:

Planlı, kurallı ve kimlikli bir Eyüp Sultan istiyoruz. Bu şu demek, biz Eyüpsultan'da ihtiyaçlara önce baktık. Vaadlerimizi ona göre koyalım dedik. Eyüpsultan hak ettiği değerin çok uzağında. Eyüpsultan biraz unutulmuş, ihmal edilmiş. 20 yıldır Eyüpsultan'dayım. Gördüğünüz eksiklikler ya da mevcut olma halinden öteye gitmiş bir Eyüpsultan yok. Sosyal donatılar, kamusal donatılar açısından Eyüpsultan komşu ilçelerin çok gerisinde kalmış. Eyüpsultan semt-i mukaddes, kadim bir şehir. Böyle bir ilçenin çok sonra kurulmuş ilçelere göre geri kalması. Eyüpsultanlı alışverişten tutun boş vakitlerine kadar bütün bu süreçlerini komşu ilçelerde yapıyorsa hak ettiğinin uzağında bir ilçe var demektir.

"PADİŞAH YOLUNU YENİDEN AÇACAĞIZ"

Ekonomisi büyüyen bir Eyüpsultan diyoruz. Eyüpsultan'da yaşam kalitesini artıracağınız bir imkan ve alan var. Turizm gelirlerini artıracağız. Tarım ve hayvancılık üzerine geliştirecek model çalıştıracağız. Eyüpsultan'da kültürel, tarihsel dokusu açısından en yakın ilçemiz Fatih ilçesidir. Fatih ilçesini 2022 yılında gelen ama konaklayan turist sayısı 2 milyon 100 bin. Bunun 1 milyon 800 bini yabancı turist, gelmiş ve konaklamış. 4 milyon 600 bin geceleme var. Eyüpsultan'a dönüyorsunuz 4088. Sorun ne? Biz turisti içeride tutamıyoruz. Eyüpsultan aslında bir açıkhava müzesi. Padişahlar saraydan kayıkla gelir, çıkarlar karaya. Cülus yolu Eyüpsultan'dadır. Şu anda oradan tramvay geçiyor. Bunu düzelteceğiz, değiştireceğiz. İBB ile çalışıp bir şekilde o yolu yürür hale getirmek istiyoruz. 21 nokta belirledim. İnsanları bu 21 noktayı dolaştırmak insanları tutmak mümkün.