CHP Genel Başkanı Özel, Fenerbahçe Başkan Vekili Salar ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kulüp Başkanı Sadettin Saran'a ilişkin süreç hakkında Salar'dan bilgi aldı.

Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Saran'ın jandarma baskınıyla kulüp binasında gözaltına alınmasını "provokatif ve düşmanca" bulduğunu bildirdi.

Konuyu yakından takip ettiklerini belirten Özel, Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

FB: BAŞKANIMIZ KENDİ ARACIYLA JANDARMA KOMUTANLIĞINA GİTTİ

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınma süreciyle ilgili sosyal medyada yayılan olumsuz haberleri yalanladı. Sarı-lacivertliler, ilgili makamların yönlendirmesiyle Başkan Saran'ın kendi aracıyla İl Jandarma Komutanlığı'na gittiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Bilgilendirme

Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.

Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır.