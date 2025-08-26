Habertürk
        CHP Genel Başkanı Özel, 'Zafer Yolu' yürüyüşüne katıldı

        CHP Genel Başkanı Özel, 'Zafer Yolu' yürüyüşüne katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünde Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı. Özel, "Bu yolu dördüncü kez yürüyeceğim. Ancak bu kez genel başkan olarak yürümenin ayrı bir gururunu yaşıyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 06:39 Güncelleme: 26.08.2025 - 06:45
        Özel'den 'Zafer Yolu' yürüyüşü
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gelerek CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        DHA'nın haberine göre; burada partililere yaptığı konuşmada tarihi yürüyüşün anlamına vurgu yapan Özel, "Atamızın Büyük Taarruz'u başlattığı yürüyüş hattının her bir adımını bu gece hep birlikte atacağız. Bu kutlu yolda yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben bu yolu dördüncü kez yürüyeceğim. Ancak bu kez genel başkan olarak yürümenin ayrı bir gururunu yaşıyorum” dedi.

        İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Özgür Özel, partililer ve vatandaşlarla birlikte Çakırözü köyünde başlayan Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı. Özgür Özel'e Muharrem İnce de eşlik etti.

        #Özgür Özel
        #CHP
        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
