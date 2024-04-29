Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Göztepe için tebrik paylaşımı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Göztepe için tebrik paylaşımı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig'e yükselen Göztepe Spor Kulübü'nü tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 00:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe için tebrik paylaşımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig’e yükselen Göztepe Spor Kulübü'nü tebrik etti.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Süper Lig’e yükselen İzmir’imizin köklü kulübü Göztepe’yi tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Göztepe Süper Lig'de!
        Göztepe Süper Lig'de! Haberi Görüntüle

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Özgür Özel
        #Göztepe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Göztepe Süper Lig'de!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Arama köpeği kafatası parçası buldu
        Arama köpeği kafatası parçası buldu
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        101 yaşındaki kadını 'bebek' sandılar
        101 yaşındaki kadını 'bebek' sandılar
        Elon Musk'tan Çin'de 'otonom sürüş teknolojisi' adımı
        Elon Musk'tan Çin'de 'otonom sürüş teknolojisi' adımı
        Muğla'da feci kaza: 14 yaralı
        Muğla'da feci kaza: 14 yaralı
        Trabzon'dan müthiş dönüş!
        Trabzon'dan müthiş dönüş!
        Şiddetli yağış zor anlar yaşattı
        Şiddetli yağış zor anlar yaşattı
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi