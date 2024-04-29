CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Göztepe için tebrik paylaşımı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig'e yükselen Göztepe Spor Kulübü'nü tebrik etti
Giriş: 29.04.2024 - 00:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 00:40
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig’e yükselen Göztepe Spor Kulübü'nü tebrik etti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Süper Lig’e yükselen İzmir’imizin köklü kulübü Göztepe’yi tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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