CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi’nde başlayarak devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 265’inci maddesi kapsamında “Görevli Memura Direnme” suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Öte yandan, parti binası yakınında bir aracın vatandaşların üzerine sürülmesi sonucu bir kişinin yaralanmasına neden olan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayla ilgili olarak da Türk Ceza Kanunu’nun 86’ncı maddesi kapsamında “Kasten Yaralama” suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.