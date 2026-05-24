        CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

        CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi çevresinde yaşanan izinsiz gösteriler, kolluğa direnme ve bir kişinin yaralandığı araçlı saldırı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 20:01 Güncelleme:
        CHP Genel Merkezi olaylarına soruşturma
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi’nde başlayarak devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 265’inci maddesi kapsamında “Görevli Memura Direnme” suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

        Öte yandan, parti binası yakınında bir aracın vatandaşların üzerine sürülmesi sonucu bir kişinin yaralanmasına neden olan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayla ilgili olarak da Türk Ceza Kanunu’nun 86’ncı maddesi kapsamında “Kasten Yaralama” suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
