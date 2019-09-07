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CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı?

CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu, hapis cezası kararı ile gündeme geldi. Türk doktor ve siyasetçi, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi ve İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı? İşte biyografisi ve son gelişmeler

Canan Kaftancıoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Canan Kaftancıoğlu neden hapis cezası aldı...

 

Canan Kaftancıoğlu Kimdir?

1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda Adli Tıp ihtisasına başladı. TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) 'de vaka taraması yaparak "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" isimli teziyle ihtisasını tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı.

Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasında önayak oldu. Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. İletişim yayınlarından Müge Tuzcuoğlu derlemesi “Roboski İstenmeyen Çocuklar” ve Um:Ag yayınlarından Eren Aysan derlemesi “Bir Eflatun Ölüm” isimli kitaplara yazı katkısı sunmuştur. Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi vardır. Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev almıştır.

Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir. 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Motorsiklet kullanmak ve seyahat etmekten hoşlanır. Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır.

Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı, Rocky isminde sahiplenilmiş dört ayaklı bir oğlu bulunmaktadır.

Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu.

Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, "Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz mevsimi başladı, o kaybetti, biz kazandık." şeklinde beyanda bulundu.

Son sözün ardından ara veren mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme Heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

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