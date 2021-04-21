CHP İstanbul Milletvekili Özdemir, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki gösterdi

AA

Özdemir, CHP'li bazı kadın milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada ekonomik ve toplumsal yaşamda, kadının statüsünün güçlendirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetle ortak mücadele konuşulurken, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle, uluslararası düzeyde kötü bir örnek olarak tarihe geçtiğini ileri sürdü.

Uluslararası bir sözleşmeden ayrılma kararının, Türkiye'nin, evrensel temel hak ve özgürlük değerlerinden uzaklaşmasını hızlandırdığını iddia eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyinin bir uluslararası anlaşması olan ve bizim de ilk imzacısı olduğumuz sözleşmeden çıkma kararının hangi gerekçeyle alındığı sorusunun yanıtını bugün dahi bilmiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı, bir gerekçe göstermedi. Sadece 'Gireriz, girdiğimiz gibi de çıkarız.' dedi. Ancak girdiğimiz gibi çıkmıyoruz. Halkın iradesinin en geniş olarak temsil edildiği Meclis yok sayıldı. Sözleşmenin TBMM'de tartışılmadan feshedilmesine, sadece ülkemizden değil, kadına yönelik şiddete karşı küresel mücadele yürüten ülkelerden, aday ülkesi olduğumuz AB ülkelerinden ve kurumlarından da tepkiler gelmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma sürecinin resmi olarak başlatılmasını, Türkiye'nin evrensel temel insan haklarından ve AB üyelik sürecinden tamamen kopması bakımından da çok büyük bir gerileme olarak görüyorum."