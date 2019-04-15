CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "1 Nisan sabahı oylar yeniden sayılsın diyenler ne oldu da bu oyların sayılmasını engelliyorlar. Bunların derdinin açıkça oyların sayılması olmadığı çok net gözüküyor" dedi.

CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenleyerek İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, "31 Mart'ta oyların yüzde 98'ini 7 saatte sayanlar, İstanbul'daki oy sayımını 15 günde bitiremediler. Bu bize sayım bitirilmesin diye özel bir çaba gösterildiğini ortaya koyuyor" dedi.

Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"YSK'nın Maltepe'deki oyların sayımı bitmeden, Büyükçekmece'den karar almayacağını söylemesiyle, Büyükçekmece kararı YSK'da bir yerlerde bekliyor. Maltepe'de de sayımın geciktirilmesi için çaba sarf ediliyor.

1 Nisan sabahı oylar yeniden sayılsın diyenler ne oldu da bu oyların sayılmasını engelliyorlar. Bunların derdinin açıkça oyların sayılması olmadığı çok net gözüküyor.

Sayım terminallerinin usullerine uygun olmadığını gerekçe göstererek, sayımın durdurulmasını ve sayımların yeniden yapılmasını talep ettiler. Burada derdin üzüm yemek yemek olmadığı açık seçik ortada. Bunun üzerine YSK, oyların sayımını iptal ederek, baştan sayılma talebini de reddetti. Yeniden sayım kararı YSK kararını tanımamaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçimler yenilenmeli" sözlerini değerlendiren CHP'li Öztrak, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin vicdanlarını neden rahatlatacağını anlayabilmiş değiliz. Aksine seçimlerin yenilenmesinin tüm Türkiye'nin vicdanlarda derin yaralar açacağına inanıyorum. Niye vicdanlara sinmiyor" ifadelerini kullandı.