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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, "Benim bu millete bir sözüm var, hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıksın bu memlekete hakkı, hukuku, adaleti getireceğiz. Bedeli ne olursa olsun, bu bedeli ödemeye hazırız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Enis Berberoğlu hakkında verilen hükmün okunması sonrası milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Haksız yere düşürüldü. Hukuka, anayasaya aykırı olarak düşürüldü. Bunu tartışıyoruz, Enis Berberoğlu saygın bir gazeteci, saygın bir siyasetçi. Türkiye'yi bilen, Türkiye koşullarını bilen, tarihini bilen değerli bir insan Enis Berberoğlu" dedi.

"Haksız yer mahkum edildi" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Adaletsiz yere mahkum edildi. Demokrasinin, adaletin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. CHP olarak, koşullar ne olursa olsun demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Bu memlekete gerçek bir demokrasi gelene kadar mücadele edeceğiz. Bu memlekete hak, hukuk ve adalet gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Daha önce de söylemiştim, bu mücadelede bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler ödeyecek, diye. Enis Berberoğlu o bedeli ödeyenlerden birisidir" ifadelerini kullandı.

CHP lideri konuşmasında şunları söyledi:

"Anayasaya aykırı, Enis Berberoğlu Yargıtay kararından sonra tekrar milletvekili seçildi. AYM'ye başvurdu. Haksızlığı oraya götürdü. Adalet, hak, hukuk istiyordu. 83'üncü maddenin gereği yapılmadı. Adaletin olmadığı yerde hukuk, anayasa olmuyor, TBMM vesayetten kurulmuyor.

Benim bu millete bir sözüm var, hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıksın bu memlekete hakkı, hukuku, adaleti getireceğiz. Bedeli ne olursa olsun, bu bedeli ödemeye hazırız."