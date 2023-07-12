CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Özkan Uğur'un ailesini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün son yolculuğuna uğurlanan müzisyen Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Giriş: 12.07.2023 - 18:54
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından dün son yolculuğuna uğurlanan Özkan Uğur'un ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taziye dileklerini iletti.
Uğur Ailesi'ni evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, aile ile bir süre görüşerek üzüntülerini dile getirdi.