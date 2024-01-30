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        Haberler Gündem CHP Lideri Özel: Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz

        CHP Lideri Özel: Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz

        TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 30.01.2024 - 19:49
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        Özel'den Can Atalay yorumu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Can Atalay kararının okutulmasının ardından milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

        Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!

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