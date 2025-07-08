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        Haberler Gündem CHP Lideri Özel'den Zeydan Karalar'ın tutuklanmasıyla ilgili ilk yorum: İftiralarla lekeleyemezler

        CHP Lideri Özel'den Zeydan Karalar'ın tutuklanmasıyla ilgili ilk yorum: İftiralarla lekeleyemezler

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasi hayatında çok bedel ödemiş ama alnı ak, yüreği tertemiz Zeydan Başkanımızı iftiralarla lekeleyemezler" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 21:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:49
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        Özel'den Zeydan Karalar yorumu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanma kararıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "BİR ADIM GERİ ADMAYACAĞIZ"

        Zeydan Karalar Başkanımızı bir iftiracının 11 yıl öncesine dair beyanıyla tutukladılar. Siyasi hayatında çok bedel ödemiş ama alnı ak, yüreği tertemiz Zeydan Başkanımızı iftiralarla lekeleyemezler. Bu zulümler olacak ama Zeydan Başkan da biz de bir adım geri atmayacağız!

        ADANA'DA MİTİNG KARARI

        CHP Lideri Özgür Özel'in Zeydan Karalar’ın tutuklanmasının ardından perşembe günü Adana’da miting yapma kararı aldığı belirtildi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Özgür Özel
        #Zeydan Karalar
        #haberler
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