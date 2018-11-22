Yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdüren ve bu çerçevede 252 adayını belirleyen CHP'de Ankara adaylığı özelindeki tartışmalar alevlenmeye başladı. CHP'nin Ankara için yaptırmaya başladığı ankette seçmene Mansur Yavaş, Levent Gök, Haluk Koş, Murat Karayalçın ve Cengiz Topel Yıldırım isimlerini sorduğu ortaya çıktı.

Şevket Yaman'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, Kılıçdaroğlu, Ankara adayını belirlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, kamuoyu araştırmalarını da başlattı.

Bu çerçevede, Ankara'da kısa süre önce başlatılan anket çalışmalarında seçmene beş ismin sorulduğu öğrenildi.

Bu isimler arasında Mansur Yavaş, Ankara milletvekilleri; Levent Gök ve Haluk Koç ile iş adamı Cengiz Topel Yıldırım ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın yer aldığı ortaya çıktı.

Ankara adayının belirlenmesinde anketten çıkacak sonuçların ve İYİ Parti ile yürütülen müzakerelerin etkili olacağı belirtildi.

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