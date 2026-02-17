CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, özetle şunları söyledi:

"Değerli konuklarımız, Türkiye'nin dört bir yanından grubumuzu onurlandıran, CHP'nin en önemli gücü, 81 ilimizin kadın kolları başkanlarımız hepiniz hoş geldiniz. Yoğun bir çalışma haftasının ardından Meclis çatısı altında birlikteyiz. En son 89'uncu eylemimizi Muğla'da yaptık. Yarın da Ataşehir'de, 39 ilçeden katılımlarla birlikte olacağız. O tarihi gece için Ataşehir ve tüm İstanbulluları ayağa kalkmaya çağırıyorum.

Yandaş kanalları izleyenler, Akbelen'de birilerinin bağırdığını çağırdığını düşünebilir. Ancak orada milyonlarca ağacın kesilmesi söz konusu. Akbelenliler buna direniyor. Buranın kesilmesi için çıkarılan kanunu biz AYM'ye götürdük. 200'ün üzerinde burada kuş türü ve zeytin ağaçları var. Biz AYM'den bir an önce bunu görüşüp ve karara bağlamasını bekliyoruz. Vicdanı olan kimse buna duyarsız olamaz. Akbelen'in altındaki madeni almak için orayı kabak gibi kazıyıp bırakmak istiyorlar.

REKLAM Yurt savunmasını ilgilendiren acil durumlarda, 'Acele kamulaştırma hakkı' Cumhurbaşkanı tarafından verilebilir ancak bu milli güvenlik ve yurt savunmasında söz konusu olabilir. Bu çok istisnai yetkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir şirket AYM kararı çıkmadan bütün zeytinlikleri kessin diye kullandı. Ordu'nun, Giresun'un yüzde 85'ini, Muğla'nın yüzde 65'ini maden talanına açmış durumdalar. 9 kişinin hayatını kaybettiği İliç davası bugün görülüyor. Murat Kurum, o felakette sorumluluğunu inkar etmişti ancak ÇED raporuna göre ikinci kapasite artırımında o başvurunun altında Murat Kurum'un imzası vardır. İliç'in kanı Murat Kurum'un elindedir. AK Parti'nin kara düzeninin elindedir. Murat Kurum, bir yılda deprem konutlarının yüzde 2'sini veremeyen ancak depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra yüzde 70'ini yapmakla övünmektedir. Deprem bölgesinde millete, boş senede imza attırıyorlar dedik. Biz, faizi çizene anahtar verilmediğini söyledik. Faizi almayın dedik. Sayın Bahçeli, böyle bir şey olmadığını söyleyip bizi bühtan yapmakla suçladı. Sayın Bahçeli burada bir sorun varsa bu Murat Kurum'dadır. CHP bir şey söylüyorsa, CHP'nin bir ayağı kürsüdeyse diğer ayağı deprem bölgesindedir. CHP bir şey söylüyorsa sahadan söylüyordur. Sayın Bahçeli'yi Murat Kurum arasın özür dilesin. 71 milyar dolar toplanmış, 40 milyar dolar evlere gitmiş helali hoş olsun. O senetleri ya size yırttıracağım ya da iktidar olup ben yırtacağım.