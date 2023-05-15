CHP ve İYİ Parti, cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılan milletvekili genel seçiminde 16 ilde ortak listeyle yarıştı.

Bu şehirlerin 8'inde 2018 seçiminde olduğu gibi iki partiden vekil seçilemezken, 8 ilden birer vekil meclise girdi. CHP, 1999'da il olan Düzce'de ilk kez, Erzincan'da 8, Rize'de ise 43 yıl sonra vekil çıkardı.

İşte AA’nın açıkladığı resmi olmayan verilere göre; CHP ve İYİ Parti'nin fermuar sistemiyle girdiği Adıyaman, Aksaray, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Rize, Yozgat ve Van'da ortaya çıkan sonuçlar...

İYİ Parti'nin aday çıkarmadığı şehirler:

ADIYAMAN

BARTIN

BARTIN İLİ OY DAĞILIMI PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ AK Parti 49.609 %36,83 1 CHP 42.481 %31,54 1 MHP 31.768 %23,59 0 YENİDEN REFAH 2.399 %1,78 0 ZP 1.960 %1,46 0 MEMLEKET 1.213 %0,90 0

BATMAN

ÇORUM

ÇORUM İLİ OY DAĞILIMI PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ AK Parti 145.804 %40,23 2 CHP 111.833 %30,86 1 MHP 73.332 %20,24 1 YENİDEN REFAH 11.926 %3,29 0 ZP 5.512 %1,52 0 BBP 2.817 %0,78 0

DÜZCE

ERZİNCAN

HAKKARİ

RİZE

RİZE İLİ OY DAĞILIMI PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ AK Parti 126.627 %53,45 2 CHP 50.858 %21,47 1 MHP 30.754 %12,98 0 YENİDEN REFAH 12.037 %5,08 0 ZP 4.135 %1,75 0 BBP 3.715 %1,57 0

VAN

CHP'nin aday çıkarmadığı şehirler:

AKSARAY

BAYBURT

BAYBURT İLİ OY DAĞILIMI PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ AK Parti 29.953 %59,96 1 MHP 8.304 %16,62 0 İYİ Parti 8.026 %16,07 0 YENİDEN REFAH 1.477 %2,96 0 ZP 685 %1,37 0 BBP 368 %0,74 0

BİTLİS

ÇANKIRI

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE İLİ OY DAĞILIMI PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ AK Parti 37.978 %47,71 1 MHP 21.127 %26,54 1 İYİ Parti 14.653 %18,41 0 YENİDEN REFAH 2.165 %2,72 0 ZP 884 %1,11 0 BBP 659 %0,83 0

MUŞ

YOZGAT