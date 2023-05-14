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Haberler Gündem Politika Milletvekili seçim sonuçları belli oluyor! 2023 Milletvekili genel seçim sonucu ve partilerin oy oranları Haberturk.com'da yer alacak
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Milletin vekilleri belli oluyor

Türkiye sandık başına giderek 600 milletvekilini belirlemek için oyunu verdi. Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken, oy sayımı devam ediyor. YSK'nın seçim yasağının sona ermesiyle birlikte ilk sonuçlar Haberturk.com'da olacak...

Milletvekili seçim sonuçları belli oluyor! 2023 Milletvekili genel seçim sonucu ve partilerin oy oranları Haberturk.com'da yer alacak
HABERTURK.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girecek 600 milletvekilini belirlemek için oy verme işlemi saat 17.00'dde sona erdi. Milyonlarca seçmen 191 bin 884 sandıkta oylarını kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları Sayfası İçin Tıklayınız

Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata" ve "Emek ve Özgürlük" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı.

İLK KEZ YÜZDE 7 SEÇİM BARAJI

Yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajını yüzde 7'ye indiren, ittifakın aldığı oyların milletvekili hesabı ve dağılımını değiştiren Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6 Nisan 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Değişiklikten önce yüzde 10 olan ülke seçim barajı, bu seçimde yüzde 7 olarak uygulandı.

D'HONT SİSTEMİ

24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulanan sistemde, ittifak yapan partilerin milletvekili sayısı, ittifakın aldığı toplam geçerli oy üzerinden hesaplanıyordu. İttifakın aldığı milletvekili sayısı daha sonra ittifak içerisinde oy oranına göre dağıtılıyordu. Yeni yasaya göre ise ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde elde ettiği geçerli oy sayısı esas alınarak, yani D'hont sistemine göre oransal belirleniyor.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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