CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’deki sığınmacı sayısının tam olarak netleştirilebilmesi için, hükümete sokağa çıkma yasağını da kapsayacak şekilde kapalı nüfus sayımı yapılması çağrısında bulunmaya hazırlanıyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün toplandı. CHP MYK toplantısının ana gündemini Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaşanan sorunlar oluşturdu.

MYK’da Kayseri’de Suriyeli bir sığınmacının küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla başlayan ve başka kentlere de sıçrayan olaylar masaya yatırılırken, sığınmacı sorununun milli güvenlik meselesi haline geldiği vurgulandı.

CHP MYK'DA SIĞINMACI SUNUMU

Edinilen bilgiye göre toplantıda CHP’nin Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sığınmacı sorunu ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Kayseri’deki olaylarla ilgili de Genel Başkan Özgür Özel’e detaylı bilgi verilirken, CHP’nin üzerinde çalıştığı “Suriye dosyası” da masaya yatırıldı.

Yankı Bağcıoğlu ile Murat Bakan, sığınmacı sayısının tam olarak ortaya konabilmesi amacıyla, önceki yıllarda olduğu gibi, sokağa çıkma yasağının uygulanarak kapalı nüfus sayımı yapılması gerektiğini ifade etti. Her iki isim de ancak bu şekilde gerçek sayının ortaya konabileceğini belirtirken, hangi ilde ne kadar sığınmacının bulunduğunun da ortaya konulması gerektiğini ifade etti.