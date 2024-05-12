Chris Pine pijamayla sokaklarda
Ünlü oyuncu Chris Pine, bir TV programına katılmak üzere stüdyoya giderken pijama üstü sabahlık kombiniyle şaşırttı
Ünlü TV programcısı Jimmy Kimmel'ın talk show'unun bu haftaki konuğu Chris Pine oldu.
43 yaşındaki ünlü oyuncu, Hollywood'daki programa giderken kısa şortlu bir pijama takımı giymişti.
Chris Pine, kareli pijamalarını koyu mavi bir sabahlık, şık ayakkabılar ve güneş gözlükleriyle kombinlemişti.
Chris Pine, ilk yönetmenlik denemesi 'Poolman'ın galası için birkaç hafta önce oldukça rahat bir kıyafetle kırmızı halıda yürümüştü. Pine'ın filmiyle ilgili olumsuz eleştiriler yapılmıştı.
Chris Pine, aynı zamanda senaristi de olduğu filmde, toplumun dışında bir karavanda yaşayan, yüzme havuzlarını temizleyen ve kendisine Büyük Lebowski'yi örnek alan, bir asiyi canlandırıyor.