Acısını hafiflettikten sonra yeniden anne olmak istediğini söyleyen Chrissy Teigen, bu kez hamile kalmakla ilgili sıkıntılar yaşamış ve eşi John Legend ile birlikte tüp bebek yöntemini kullanarak çocuk sahibi olmaya karar vermişlerdi. Çiftin beklediği müjdeli haber ise ölü doğum yaptıktan iki yıl sonra gelmişti.