5 | 19

ROMA'NIN OZAN KABAK ISRARI SÜRÜYOR!

Galatasaray'la olan sözleşmesinde "7,5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan ve Fatih Terim tarafından devre arasında gönderilmeyeceği açıklanan Ozan Kabak için Avrupa kulüplerinin ısrarı sürüyor! Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Ozan'ın menajeriyle bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptı. Bu görüşmede İtalyan temsilcisinin sezon sonu için pazarlık yaptığı kaydedildi.