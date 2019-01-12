Serdar Aziz'le yollarını ayırmaya karar veren, stoper bölgesine Marcao'yu transfer eden Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrilse de savunma hattı için de çalışmalar sürüyor! Sarı-kırmızılıların Standard Liege forması giyen Christian Luyindama'yla temasa geçtiği öğrenildi!
Portekiz Ligi'nin son sırasında yer alan Chaves'in Brezilyalı stoperi Marcao'yu sessiz sedasız alarak herkesi şaşırtan Galatasaray'ın ilgisi, 25 yaşındaki futbolcunun kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe almasıyla öğrenildi! Sarı-kırmızılıların, Avrupa'nın devlerinin radarında olan ve Stuttgart'ın 11 milyon Euro'luk teklif yaptığı Ozan Kabak ile Maicon'un durumuna göre bu bölgeye bir transfer daha yapabileceği belirtildi.
GALATASARAY SORUSUNU YANITLADI!
25 yaşındaki oyuncu sosyal medyada Galatasaray'ı takibe aldı ve taraftarların sorularına açık bir şekilde yanıt verdi. Sarı-kırmızılıların henüz Standard Liege ile bir temas kurmadığını dile getiren Luyindama, Sarı kırmızılı bir taraftarın "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusuna Luyindama, "Benim için bir problem yok, Galatasaray kulübümle konuşmalı. Henüz tekliflerini sunmamışlar." şeklinde cevap verdi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen Luyindama'nın Standard Liege ile Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Almanya menşeili transfer sitesi Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro olan 25 yaşındaki savunmacı 1,91 boyunda. Bu sezon 18 Lig maçında forma giyen başarılı futbolcu, 2 de gol attı.
ROMA'NIN OZAN KABAK ISRARI SÜRÜYOR!
Galatasaray'la olan sözleşmesinde "7,5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan ve Fatih Terim tarafından devre arasında gönderilmeyeceği açıklanan Ozan Kabak için Avrupa kulüplerinin ısrarı sürüyor! Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Ozan'ın menajeriyle bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptı. Bu görüşmede İtalyan temsilcisinin sezon sonu için pazarlık yaptığı kaydedildi.
Öte yandan Galatasaray yönetiminin Ozan ve menajeriyle bir araya gelerek genç futbolcunun sözleşmesindeki "7,5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesinin, yeni mukavele imzalayarak kaldırmayı planladığı öne sürüldü. Geçen gün Bundesliga temsilcilerinden Stuttgart, Ozan Kabak için devreye girerken 11 milyon Euro'luk teklif yaptıkları öne sürülmüştü. Sttutgart'tan bir yönetici, Ozan Kabak'la ilgilendiklerini doğrulamıştı.
BATSHUAYI ZORA GİRDİ!
Valencia ile olan kiralık sözleşmesi feshedilen ve Chelsea'ye dönen Michy Batshuayi'nin menajeri, oyuncusunun geleceğiyle ilgili olarak konuştu! Monaco'nun da gündeminde olan Belçikalı yıldızın menajeri, Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı.
Gelen teklifleri yanıtlayan menajer Meissa N'Diaye, "Evet Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklifler aldık ancak oyuncu şu anda Türkiye'ye gitmek istemiyor. Başka alternatifler üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.
MONACO'YA UÇTU!
Goal'de yer alan habere göre küme düşme hattında kalmak için mücadele veren Monaco, transfer için birçok koldan harekete geçerken yıldız futbolcunun menajeri, bugün kırmızı-beyazlı kulüp ile görüşmek için Monaco'ya gidecek. Tarafların görüşmesinde çıkacak olumlu sonucun ardından Batshuayi, sezonun ikinci yarısını Ligue 1'de geçirecek. Valencia'da bekleneni veremeyen ve gönderilecek listesinin başında gelen Batshuayi, Thierry Henry yönetiminde zorlu günleri atlatmak için savaşan Monaco'nun yolunu tutacak.
THIERRY HENRY DE KONUŞTU
Monaco teknik direktörü Thierry Henry, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda birlikte çalıştıkları Batshuayi ile ilgilendiklerini resmen açıkladı. Fransız teknik adam, "Batshuayi ile birlikte Belçika'da çalıştım, onu çok iyi tanıyorum. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz ancak kesinlikle bizim için ilginç bir oyuncu olabilir" ifadelerini kullandı.
BELHANDA İÇİN TEKLİF ARTIYOR!
Devre arasında Garry Rodrigues'i Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan, kadrosunu ise Brezilyalı savunmacı Marcao ve milli sol bek Emre Taşdemir'le güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Younes Belhanda konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bip Spor'un haberine göre, Garry Rodrigues'i transfer eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'ın Galatasaray'a 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı Faslı oyuncu, kendisine gelen maaş teklifinden memnun olmadı.
Galatasaray'dan bonuslarla birlikte yaklaşık yıllık 4 milyon Euro garanti ücret alan Belhanda'nın Al Ittihad'ın da aynı ücreti vereceğini belirtmesi üzerine, menajerine "Aynı ücreti alacaksam, Galatasaray'dan niye ayrılayım?" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü. Haberde Faslı yıldızın bu şartlarda sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade ettiği kaydedildi.
TEKLİF HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR
Haberde Al Ittihad'ın 5 milyon Euro'dan başlattığı transfer görüşmelerinde rakam, Galatasaray'ın teklifleri kabul etmemesi üzerinde 7 milyon Euro'ya kadar yükseldiği, Sarı-kırmızılıların da oyuncusu için 10 milyon Euro'luk bir teklif beklediği belirtildi. Galatasaray'ın bu rakamın altına elden çıkarmaya sıcak bakmadığı da kaydedildi. Galatasaray'da bu sezon ligde 10 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, gol atamazken 5 asist yaptı.
IGHALO İÇİN GALATASARAY DA FENERBAHÇE DE DEVREDE
Ocak 2017'de 23 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekiplerinden Changchun Yatai'ye transfer olan Odion Ighalo, ayrılmak istiyor! Kulübünün Çin'de küme düşmesi sonrasında ayrılma kararı alan ve bunu yönetime ileten Nijeryalı golcünün talipleri de artıyor!
SKY Sports'un haberine göre yeniden üst düzey seviyede futbol oynamak isteyen Ighalo'nun ilk tercihi ise Premier Lig. Bir dönem Watford'da top koşturan Ighalo ile birçok Premier Lig ekibinin ilgilendiği, önümüzdeki hafta içinde yeni adresinin belli olacağı belirtildi. Haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki santrforla ilgilendiği de kaydedildi.
TETTEH İÇİN 12 MİLYON İSTİYORLAR!
Sezona santrfor olarak elinde sadece Eren Derdiyok'la giren, Türk asıllı İsviçreli futbolcuyla da yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, Sparta Prag'ın 21 yaşındaki yıldızı Benjamin Tetteh için harekete geçmişti sarı-kırmızılılara Çekya'dan kötü haber geldi!
Gana basınında çıkan habere göre; sarı-kırmızılılar, Ganalı futbolcu için Sparta Prag'a 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Sparta Prag ise bu teklifi düşük bularak reddetti. Haberde Çekya temsilcisinin sadece nakit para istediği ve 12 milyon Euro'luk teklifleri kabul edeceği belirtildi.
Haberde ayrıca genç Ganalı'nın Fatih Terim'in listesinin başında geldiği belirtilirken adı bilinmeyen bir Süper Lig kulübünün daha Tetteh'nin bonservis bedelini sorduğu da kaydedildi. Tetteh, Çekya liginde 15 maçta 9 gol kaydetmişti.
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