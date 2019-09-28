Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek. Bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u da çalıştıran Christoph Daum, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili konuştu ve Max Kruse ile Emre Mor'a parantez açtı.

Almanya'da yayın yapan SPORT 1 kanalına konuşan Christoph Daum, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Max Kruse için "Fenerbahçe, hızlıca lider karakterini ortaya koyan Max Kruse ile büyük ölçüde güçlendi. Özverisi, eğlenceli tavırları ve sempatikliği ile Fenerbahçe taraftarlarının gönlüne girdi. Fenerbahçe duygulara hitap etmesi nedeniyle doğru bir kulüp." dedi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumlayan Daum, "Türkiye'deki derbi maçlar Avrupa karakterine uygun oluyor. Fenerbahçe'de oynamak ve ilk kez Almanya dışında bir kulüpte olmak Kruse için büyük bir zorluk." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Emre Mor transferini değerlendiren Daum, "Galatasaray, Emre Mor'a güven veriyor. O da bu güvenin farkında olarak büyük bir destek ve serbestlik içinde oynuyor. Fatih Terim'in de Emre Mor'dan beklentisi büyük." diye konuştu.