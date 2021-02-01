"Benim dalağım nerede?"

Maskesiz kadına saldırdı! İşin aslı sonradan anlaşıldı 0:00 / 0:00

DHA

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki metroda katil oyuncak bebek Chucky kostümü giyen kişi, maske takmayan genç bir kadına saldırdı.

Metroda yaşanan o anlar yolcu kılığına giren sosyal medya fenomeni Rodrigo Valencia tarafından kayda alındı.

DHA'nın haberine göre metroda yaşanan arbedenin altından ise sosyal deney çıktı.

Görüntülerde, Chucky kostümlü kişinin, metro koltuğunda rahat bir şekilde oturduğu, daha sonra ayağa kalkarak önünde oturan maskesiz kadını rahatsız etmeye başladığı görüldü.

YOLCULARDAN MÜDAHELE

Chucky kostümlü kişinin, kendisini yere iterek, maskesiz kadının bacağından tuttuğu anlar kameraya yansıdı. Ayrıca görüntülerde kadının, Chucky kıyafetli kişiye saldırmaya başladığı anlar da yer aldı. Katil oyuncak bebeğin kıyafetini giyen kişiye, diğer yolcular da tepki göstererek, müdahalede bulundu.

SOSYAL DENEY ÇIKTI

Görüntülerin viral olduğu metrodaki olayın kadınlara yapılan tacize karşı farkındalık oluşturmak adına sosyal deney olduğu ifade edildi.

Görüntüleri kaydeden yerel yönetmen Rodrigo Valencia katil oyuncak bebek Chucky tarafından taciz edilen kadına yardım etmek için yalnızca bir kişinin harekete geçtiğini, geriye kalan yolcuların seyredip, gülmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Valencia, "Yardım etmeye geldiklerinde insanları herhangi bir şekilde etkileyip etkilemediğini görmek için arkadaşımıza maske taktırmadık. Gördüğünüz şekilde bir kişi dışında kimse müdahale etmedi. Sosyal deneyden geçemediler" dedi.

Öte yandan, Chucky kostümünü giyen kişinin, Miguel adında bir aktör, komedyen ve sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Taciz edilen kadın rolünü canlandıran kişinin ise Sarah adlı bir fenomen olduğu ifade edildi.