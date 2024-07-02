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        Haberler Yaşam Çiçeklerin farklı renkte olmasının sırrı ne?

        Çiçeklerin farklı renkte olmasının sırrı: Toprağın cinsi neden etkiliyor?

        Dünya genelinde yaklaşık olarak 300 binden fazla çiçek türü bilinmektedir ve bunların neredeyse hepsi farklı renklere sahiptir. Peki, çiçekler neden farklı renklerde oluyor hiç düşündünüz mü? İşte, toprağın pH derecesiyle diğer faktörlerin çiçeği nasıl etkilediği ve bazı çiçeklerin rengini nasıl değiştirebileceğiniz!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:37
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        Bahçenizdeki çiçeklerin renginin sadece genetikle sınırlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. Toprağın pH seviyesi, çiçeklerin renginde şaşırtıcı değişikliklere yol açabilir. Bilim insanları, toprağın asidik veya bazik olmasının, çiçeklerin pigmentlerini nasıl etkilediğini ve bu değişimlerin göz kamaştırıcı renk dönüşümlerine neden olabileceğini ortaya koydu. İşte, toprağın pH'ı ile çiçeklerin rengini değiştiren ilişki ve bunu nasıl uygulayabileceğinize dair ipuçları...

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        RENK DEĞİŞİMİ GERÇEKTEN MÜMKÜN MÜ?

        Toprağın pH seviyesi, çiçeklerin rengini belirlemede önemli bir rol oynar. Özellikle ortancalar adlı çiçekler bu duruma güzel bir örnektir. Eğer toprağınız asidikse ortanca çiçekleri maviye döner. Nötr veya bazik topraklarda ise pembe veya kırmızımsı renklerde kalır.

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        RENK DEĞİŞİMİNİN SEBEBİ ALÜMİNYUM İYONLARIDIR!

        Bu renk değişiminin arkasındaki gizli kahraman alüminyum iyonlarıdır. Toprak asidik olduğunda, alüminyum iyonları bitki tarafından daha kolay emilir ve çiçeklerde mavi renk oluşmasına neden olur. Ancak toprak nötr veya bazik olduğunda, alüminyum iyonları hareket edemez ve çiçekler pembe kalır.

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        RENK DEĞİŞİMİNİN SIRRI NEDİR?

        Ortanca çiçeklerinin rengini değiştiren büyüleyici bir bilimsel süreç var. Bu çiçeklere kırmızı rengini veren pigmentin adı delphinidin-3-glucoside. Topraktaki alüminyum iyonları bu pigmentle birleştiğinde ise renk maviye dönüyor.

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        Eğer sepallerde (çiçek yaprakları) daha fazla delphinidin-3-glucoside ve alüminyum iyonu varsa, çiçeklerin mavisi daha yoğun oluyor. Taze sepallerde gram başına 700 mikrograma kadar delphinidin-3-glucoside bulunabiliyor. Ayrıca sepallerdeki diğer yardımcı pigmentler sayesinde mavi, mor ve kırmızı gibi renkler de ortaya çıkabiliyor.

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        RENGİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

        Bahçenizde renkli ortancalar görmek istiyorsanız, toprağınızın pH seviyesini değiştirerek bu dönüşümü sağlayabilirsiniz. Örneğin, toprağınıza alüminyum sülfat ekleyerek daha asidik hale getirebilir ve mavi çiçekler elde edebilirsiniz. Ancak dikkatli olmakta fayda var, fazla alüminyum bitkilerinize zarar verebilir. Ayrıca çiçeklerin rengini değiştirmek bir veya iki büyüme sezonu sürebilir, bu yüzden sabırlı olmalısınız.

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        HER ÇİÇEĞİN RENGİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

        Her çiçeğin renginin, toprağın pH derecesine bağlı olarak değişip değişmeyeceği bitki türüne ve pigmentlerine bağlıdır. Bazı bitkilerde toprak pH'ının değişimi, çiçeklerin renklerini etkileyebilirken bazıları için bu etki daha az belirgin olabilir veya hiç görülmeyebilir.

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        Ayrıca bazı bitki türleri belirli renk tonlarında çiçekler üretme eğilimindedir ve bu genetik özellikler pH derecesinden bağımsız olabilir. Sonuç olarak bu değişimde birçok faktör etkilidir ve her çiçeğin rengi için toprağın asidik veya bazik olması önemli değildir.

        Kaynak: Science ABC

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