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Daha önce bu durumu hiç duymadığını söyleyen Schueller, uterus didelphys ile ilgili yapılan araştırma eksikliğinden dolayı “karanlıkta” kalmış gibi hissettiğini ve çocuk sahibi olup olamayacağı konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu söyledi.