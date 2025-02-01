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        Amasya'da su alarmı! Kardelenler karsız açtı, çiftçilerin umudu şubat ve marta kaldı

        Amasya'da beklenen yağışlar yeteri kadar düşmeyince il genelindeki baraj ve göletlerdeki su seviyesi ortalama yüzde 10'a kadar düştü. Tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Yedikır Baraj Gölü, suların çekilmesiyle 3'e ayrıldı. Dağların zirvelerindeki kardelen çiçekleri karsız açarken, çiftçilerin umudu şubat ve mart aylarına kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:33
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        Çiftçilerin umudu şubat ve marta kaldı
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        Amasya'da il genelindeki baraj ve göletlerdeki su seviyesi ortalama yüzde 10'a kadar düştü. Tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Yedikır Baraj Gölü, suların çekilmesiyle 3'e ayrıldı.

        Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte ilkbaharı andıran günler yaşanıyor. Dağların zirvelerindeki kardelen çiçekleri karsız açarken, çiftçilerin umudu şubat ve mart aylarına kaldı.

        Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Daha önceki yıllarda bu dönemlerde baraj seviyelerimiz ortalama yüzde 65- 70'lerdeyken, şu an yüzde 10- 15 civarına kadar düştü. Akdağ'da bu aylarda 2 metreye yakın kalınlıkta kar olurdu. Şu anda kar yok" dedi.

        Yöredeki çiftçilerin son iki yıldır kuraklığın etkileri nedeniyle güçlük yaşadığını belirten Cebeci, "Şu ana kadar beklediğimiz oranda yağış alamadık. Bu senede havalar kurak geçiyor. Umudumuz şubat ayında. Güncel hava raporlarına her gün bakıyoruz. Önümüzdeki hafta kar yağışı gösteriyor. Ama yeterli olacağını sanmıyorum" diye konuştu.

        Cebeci, zor bir yılın beklediği çiftçilere bahar dönemi için susuzluğa dayanıklı ürünler ekmelerini tavsiye etti.

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