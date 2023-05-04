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Küçük esnafa ve çiftçiye erken emeklilik ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den prim gün sayısı açıklaması!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından çiftçi ve esnaflar için sevindiren haber geldi. AK Parti Seçim Beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere sosyal güvenlik primlerinde destek olunacağını duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çiftçilerin yüksek prim gün sayılarına ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığını ifade etti. İşte 2023 esnafa ve çiftçiye erken emeklilik başvuru şartları ve tarihleri hakkında merak edilen detaylar...

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  • ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK 2023 | Bakan Bilgin'den prim gün sayısı açıklaması! Küçük esnafa ve çiftçilere erken emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

    Esnafa ve çiftçiye erken emeklilik şartları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bakan Bilgin, "Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık." ifadelerini kullandı. AK Parti seçim manifestosunda da yer alan çiftçilere erken emeklilik düzenlemesi ile çiftçilerin sosyal güvenlik primlerine destek verilecek. Çalışmanın tamamlanmasının ardından çiftçilere 5 yıl daha erken emekli olma hakkı tanınmış olacak. İşte 2023 Esnafa be çiftçiye erken emeklilik şartları, başvuru tarihlerine ilişkin son dakika gelişmeleri...
  • ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK 2023 | Bakan Bilgin'den prim gün sayısı açıklaması! Küçük esnafa ve çiftçilere erken emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

    AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİNDE YER ALDI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesi’nde  "Gençlere ve kadınlara ilave destekler vereceğiz. Ayrıca genç ve kadın çiftçilerin sosyal güvenlik primlerine destek olacağız.” ifadeleri yer almıştı.
  • ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK 2023 | Bakan Bilgin'den prim gün sayısı açıklaması! Küçük esnafa ve çiftçilere erken emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

    KURAKLIĞA DAYANIKLI TOHUM

    Seçim beyannamesinde stratejik ürünlerde kuraklığa dayanıklı çeşitlerde çiftçilere tohumluk temin edileceği de duyuruldu.
  • ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK 2023 | Bakan Bilgin'den prim gün sayısı açıklaması! Küçük esnafa ve çiftçilere erken emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

    ESNAFA VE ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK NE ZAMAN?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin  "Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık." ifadelerini kullandı.
  • ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK 2023 | Bakan Bilgin'den prim gün sayısı açıklaması! Küçük esnafa ve çiftçilere erken emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

    KÜÇÜK ESNAFA PRİM GÜN SAYISI DÜZENELEMESİ

    Bakan Bilgin, "Beş kişinin çalıştığı berberi, küçük bir dükkânı büyük işletme gibi değerlendirmek yanlış. Belli ölçeğin altında olanları, yanında beş ya da daha insan çalışanları ayrı kategoride ele alarak onların prim gün sayılarını emekçilerle aynı sayıya getirme hazırlığı yaptık" dedi.
  • ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK 2023 | Bakan Bilgin'den prim gün sayısı açıklaması! Küçük esnafa ve çiftçilere erken emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

    ÇİFTÇİLERE ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

    Çifçiye erken emeklilik düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte çiftçilerin emeklilik için tamamlaması gereken prim gün sayısı SSK'lı olan çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu düzenleme ile birlikte 9 bin yerine 7 bin 200 günden emekli olma hakkı elde etmiş olacak.
  • ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK 2023 | Bakan Bilgin'den prim gün sayısı açıklaması! Küçük esnafa ve çiftçilere erken emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

    ÇİFTÇİYE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

    Esnafa ve çiftçilere erken emeklilik düzenlemesinin başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin detayların açıklanması durumunda haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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