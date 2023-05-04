KÜÇÜK ESNAFA PRİM GÜN SAYISI DÜZENELEMESİ

Bakan Bilgin, "Beş kişinin çalıştığı berberi, küçük bir dükkânı büyük işletme gibi değerlendirmek yanlış. Belli ölçeğin altında olanları, yanında beş ya da daha insan çalışanları ayrı kategoride ele alarak onların prim gün sayılarını emekçilerle aynı sayıya getirme hazırlığı yaptık" dedi.