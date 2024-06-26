Çifte acı: Oğlunu kurtarmak isterken o da boğuldu Balıkesir'de serinlemek için gölete giren 16 yaşındaki çocuk kaybolunca annesi de çocuğunu kurtarmak için suya girdi. Anne ve oğlundan haber alamayanların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler ikisinin de cansız bedenine ulaştı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 26.06.2024 - 09:22 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:30 facebook

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