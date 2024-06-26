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        Haberler Gündem Güncel Çifte acı: Oğlunu kurtarmak isterken o da boğuldu | Son dakika haberleri

        Çifte acı: Oğlunu kurtarmak isterken o da boğuldu

        Balıkesir'de serinlemek için gölete giren 16 yaşındaki çocuk kaybolunca annesi de çocuğunu kurtarmak için suya girdi. Anne ve oğlundan haber alamayanların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler ikisinin de cansız bedenine ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:22 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:30
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        Oğlunu kurtarmak isterken o da boğuldu
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        Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Deliktaş köyü kırsalındaki gölette facia yaşandı.

        Edinilen bilgiye göre, koyunlara bakan ve engelli olduğu öne sürülen 16 yaşındaki Emirhan Çakır serinlemek için akşam saatlerinde suya girdi.

        İKİSİ DE KAYBOLDU

        Oğlundan haber alamayan anne Gülnar Çakır çocuğunun gölete girdiğini öğrendi.

        Oğlunu bulmak için panik halinde suya giren anne de gölette kayboldu.

        Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ile bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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        Suya giren dalgıçlar gece yarısına kadar anne ve oğlunu bulmak için çalıştı.

        SABAHA KARŞI CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

        Sabaha karşı anne ve oğulun cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Balıkesir
        #gölet
        #boğulma
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