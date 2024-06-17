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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çifte ihmalkarlık ablayı hayattan kopardı! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı! Kendisi yaşam savaşı veriyor

        Gaziantep'te 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Olayda gencin arkasında bulunan ablası Ayşegül Akkaya hayatını kaybetti. Her ikisi de kasksız olan kardeşlerden H.A. ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:15
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        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
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        Gaziantep'te, meydana gelen motosiklet kazasında ehliyetsiz sürücü H.A. (16) ağır yaralandı, ablası Ayşegül Akkaya (18) yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A., ablası Ayşegül Akkaya ile motosikletle dolaşmaya çıktı.

        BİR ANDA YOLA SAVRULDULAR

        Motosiklet bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüje ve ağaca çarparak devrildi. Kazada başlarında kask bulunmadığı belirtilen abla ve kardeş yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ayşegül Akkaya’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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        İNCELEME BAŞLATILDI

        Akkaya’nın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan H.A. ise hastanede tedaviye alındı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Ayşegül Akkaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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