Gaziantep'te, meydana gelen motosiklet kazasında ehliyetsiz sürücü H.A. (16) ağır yaralandı, ablası Ayşegül Akkaya (18) yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A., ablası Ayşegül Akkaya ile motosikletle dolaşmaya çıktı.

BİR ANDA YOLA SAVRULDULAR Motosiklet bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüje ve ağaca çarparak devrildi. Kazada başlarında kask bulunmadığı belirtilen abla ve kardeş yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ayşegül Akkaya’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. REKLAM