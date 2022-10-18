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Haberler Gündem 3. Sayfa Çifte kâbus! Karısını ve kayınpederini öldürdü
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Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü

Kadın cinayetlerine kan donduran bir olay daha eklendi. Kocaeli'de bir cani, boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı kurşun yağdırarak öldürdü. Baba ve kızını öldüren katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

Çifte kâbus! Karısını ve kayınpederini öldürdü
Çifte kâbus! Karısını ve kayınpederini öldürdü
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DHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı Beyza Sorguç ile konuşmak için kayınpederi Şahin Kılıç'a ait eve gitti.

TARTIŞMA SONRASI KURŞUN YAĞDIRDI

Burada eşi ile konuşmak istediğini söyleyen Ömer Sorguç, olumsuz cevap alınca aile üyeleriyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Sorguç, yanında getirdiği pompalı tüfekle binanın önünde bulunan kayınpederi Şahin Kılıç´a ve merdivenlerdeki eşi Beyza Sorguç´a ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sorguç ile Kılıç'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

KISKIVRAK YAKALANDI

Kızı ve eşini kaybeden Ayşegül Kılıç, "Beni de vuracak diye aşağıya inemedim. Korktum" diyerek gözyaşı döktü.

Polis, olayın ardından kaçan Ömer Sorguç'u yakalayıp, gözaltına aldı. Sorguç´un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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