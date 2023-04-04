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Çiftlik Bank'ın kurucuları Aydın kardeşlere 'Bank' davası

Çiftlik Bank vurgunuyla binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'a, "Bank" ismini izin almadan kullandıkları için 3 yıla kadar hapis cezası istendi

Çiftlik Bank'ın kurucuları Tosuncuk ve ağabeyine yeni ceza istemi! - Öne çıkan haberler
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DHA

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'a, Çiftlik Bank uygulamasında, gerekli izinleri almadan 'Bank' ismini kullandıkları iddiasıyla açılan davada, 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA'da yer alan habere göre Çiftlik Bank davasıyla gündeme gelen ve 4 bin 559 kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla yargılanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, 'Bank' ismini gerekli izinleri almadan kullandıkları gerekçesiyle açılan davada yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların ortağı oldukları Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Limited Şirketi ile Fame Game Software Limited Şirketi'nin ortakları olduklarını kaydetti.

PARKLARDAKİ BANKI KASTETMİŞ

Mütalaada bahse konu şirketin, 'Bank' kelimesini istisnasız bir şekilde, tüm reklamlarında, web sayfaları ve sosyal paylaşım sitelerinde kullandıkları, reklamların içeriğinde bahse konu sisteme belki bir miktar para yatırılarak takip edilirse daha çok para ile çıkış yapabileceklerinin ifade edildiği, doğrudan olmasa bile bu anlama gelecek şekilde ifadelerin bulunduğu, faaliyetler kapsamında oldukça kısa sayılabilecek 19 Ekim 2016-06 Aralık 2017 tarihleri arasında 'Çiftlik Bank' isimli organizasyon ve faaliyetleri adı altında para topladıkları, paranın önemli bir kısmını transfer ettikleri, ayrıca Fatih Aydın'ın bank ibaresini parklardaki oturak için söylediğini kast ettiği ve bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, banka gibi faaliyet gösterdiği, kurumsal bir firma izlenimi vermek için kullanıldığı belirtildi.

Mütalaada, 'Çiftlik Bank' kelimesinin eksiksiz bir biçimde ve mütemadiyen kullanıldığı, bahse konu faaliyetlerin 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 3. maddesinde belirtilen anlamda, mevduat kabul etme türünde bir faaliyet gösterdikleri yönünde para yatıranlarda algı oluşturduğu kaydedildi. Mütalaada, her iki sanık hakkında da 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mahkeme, sanık tarafının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanıkların, şirketlerinin reklam ve ürünlerinde ilgili kurumlardan izin almadan 'Bank' ifadesini kullandıkları gerekçesiyle, '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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