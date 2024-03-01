Çiğ köfte tarifi: Etli, etsiz ve evde çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte, Türk mutfağının en özgün ve sevilen lezzetlerinden biridir. Geleneksel olarak etle hazırlansa da, günümüzde etsiz alternatifleri de oldukça popülerdir. Evde çiğ köfte yapımı, doğru malzemeler ve biraz sabır gerektirse de sonuç kesinlikle buna değer. İster etli ister etsiz olsun, ev yapımı çiğ köfte sofralarınıza lezzet ve renk katacak. İşte etli ve etsiz çiğ köfte tarifleri…

Habertürk Giriş: 01.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:51 facebook

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