Çiğ köfte tarifi: Evde çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kolay Çiğ Köfte Tarifi

Çiğ köfte, bulgurun baharatlarla harmanlanması ve yoğurma işlemi ile elde edilen bir lezzet şölenidir. Hem sağlıklı hem de ekonomik bir atıştırmalık olan çiğ köfte, özellikle etsiz versiyonu sayesinde günümüzde daha da popüler hale gelmiştir. Evde yapımı zahmetsiz olan bu tarif, damak zevkinize göre şekillendirilebilir. Evde yapabileceğiniz çiğ köfte tarifini sizin için derledik…

Çiğ Köfte Malzemeleri: - 2 su bardağı ince köftelik bulgur - 1,5 su bardağı sıcak su - 2 yemek kaşığı domates salçası - 1 yemek kaşığı biber salçası - 1 çay bardağı zeytinyağı REKLAM - 1 tatlı kaşığı isot (isteğe göre artırılabilir) - 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber - 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı karabiber - 1 tatlı kaşığı tuz - 2 diş sarımsak (ezilmiş) - 1 adet limonun suyu - 1 çay bardağı nar ekşisi - 1 çay bardağı rendelenmiş domates - Taze nane ve maydanoz (isteğe bağlı) Yapılışı Köftelik bulguru geniş bir yoğurma kabına alın ve üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyerek karıştırın. Kabın ağzını kapatarak bulgurun yumuşamasını sağlayın. Yaklaşık 10-15 dakika bekletin.

Domates salçasını, biber salçasını, ezilmiş sarımsağı, isot, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin. Bu karışımı bulgurun üzerine ekleyerek iyice yoğurun. Baharatların tüm malzemelere eşit şekilde dağılmasına özen gösterin.

Yoğurma işlemi sırasında zeytinyağını ve nar ekşisini azar azar ekleyin. Bu işlem, çiğ köftenin kıvamını tutturmanızda önemli bir rol oynar.

Rendelenmiş domatesi ve limon suyunu ekleyerek yoğurmaya devam edin. Karışım homojen hale gelene kadar yaklaşık 20-25 dakika yoğurun. Bu aşamada elinizle bastırarak bulgurun özleşmesini sağlamalısınız.

Son olarak ince kıyılmış taze nane ve maydanozu ekleyin. Yeşillikler, çiğ köfteye ferahlık katacaktır.

Çiğ köfte karışımını küçük parçalar halinde alarak avuç içinde sıkarak şekil verin. Şekil verdiğiniz köfteleri bir tabağa dizin. Yanında marul, limon dilimleri ve lavaş ile servis edebilirsiniz. Çiğ Köfte Yapılışı ve Püf Noktaları REKLAM Çiğ köfte nasıl yapılır sorusu oldukça merak edilen bir sorudur. Yapılırken bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Örneğin; çiğ köftenin yapılışında kıvamını tutturmak için yoğurma işlemi oldukça önemlidir. Uzun süre yoğurarak bulgurun baharatlarla bütünleşmesini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında dikkat edilecek noktalar şunlardır:

Baharat miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha acı bir çiğ köfte için isot miktarını artırabilirsiniz. Çiğ köfteye lezzet ve yumuşaklık katmak için kaliteli bir zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ayrıca domates rendesi çiğ köftenin daha nemli olmasını sağlar. Ancak miktarı fazla kaçırmamaya dikkat edin, aksi halde köfteniz cıvık olabilir. Farklı tatlar denemek isteyenler için bazı alternatif malzemeler de mevcuttur:

Ceviz veya Fındık: Çiğ köfteye farklı bir doku ve aroma katmak için ince çekilmiş ceviz veya fındık ekleyebilirsiniz. Tarçın veya yenibahar gibi baharatlar da, çiğ köfteye sıra dışı bir tat katmaktadır. Çiğ Köfte Kaç Kalori? Evde yapılan çiğ köfte, doğal ve sağlıklı malzemelerle hazırlanarak tam damak tadınıza uygun bir sonuç sunar. Yukarıdaki adımları takip ederek, hem pratik hem de lezzetli bir çiğ köfte hazırlayabilirsiniz. Ailece keyifle tüketebileceğiniz bu tarif, aynı zamanda misafirlerinizi ağırlarken de ideal bir seçenektir.

REKLAM Etsiz çiğ köfte, düşük kalorili ve sağlıklı bir atıştırmalık seçeneğidir. 100 gram etsiz çiğ köfte yaklaşık 150-180 kalori içerir. Lif oranı yüksek olan çiğ köfte, tok tutucu özelliğiyle diyet yapanlar için de uygundur. Çiğ Köfte Yoğururken Elim Çok Yanıyor, Ne Yapabilirim? Yoğurma sırasında baharatların acılığı elinizi yakabilir. Ellerinizi zeytinyağı ile yağlayarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.