Çiğdem Batur ile Gökhan Keser ilk kez birlikte görüntülendi

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI BURAYA KIYASLA YURT DIŞINDA DAHA FAZLA ALIYORUZ"

Son dönemde oyuncuların yurt dışına yatırım yapmalarını da değerlendiren Çiğdem Batur, "Londra'ya çok fazla gelen var. Herkes bir B planı olarak İngiltere'yi düşünüyor. Mesafe olarak da rahat. Bence emeğimizin karşılığını da orda buraya kıyasla çok daha fazla alıyoruz. Aslında ben de Türkiye'de yatırım yapıyorum. Ben Düzceliyim, ailem orda. Orada da bir sürü bağ bahçemiz var. Meyve ve sebze yetiştiriyoruz" diyerek güldü.