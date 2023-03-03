Çiğdem Batur: İyi olma çabasındayız

"İYİ OLMA ÇABASINDAYIZ"



Ünlü oyuncu, "Çok üzgünüz, iyi olma çabasındayız. Yaşayan insanları empati kurmaktan öte biraz daha onları anlama çabasındayım. 'İyiyiz' diyoruz ama hayatımızda biraz da iyi olmak için bahane olsun istiyoruz" dedi.