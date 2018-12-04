Çiğdem Batur kimdir? sorusu gündeme nişanlısı Onur Gülmek ile ayrılması ile geldi. Çiğdem Batur Instagram hesabından, nişanlısı ile ayrıldığını "Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz birlikteliğimizi 'saygı ve sevgi' çerçevesinde noktalama kararı aldık. Bu süreç içerisinde hakkımızda yapılacak olası haberlerde değerli basın mensubu arkadaşlarımızın göstereceği duyarlılık için şimdiden teşekkür ederiz. Çiğdem Batur ile Onur Gülmek" sölzeriyle duyurdu.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Ayşe Çiğdem Batur 13 Temmuz 1982 yılında Düzce'de doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

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