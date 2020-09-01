Okulların açılmasıyla çocuklarımızın beslenmesine ne vereceğiz sorusuna en güzel ve sevecekleri bir tarif olan çikolata dolgulu kurabiye tarifini sizlerle paylaşmak isterim.
Çikolata dolgulu kurabiye malzemeler:
- 250Gr tereyağı
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 1 su bardağı pudra şekeri
- Yarım çay bardağı nişasta(mısır, buğday)
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 paket vanilya
- Aldığı kadar un1 yumurta
İç Malzemesi:
- Benmari usulü eritilmiş bitter çikolata
Çikolata dolgulu kurabiye yapımı:
- Eritilmiş tereyağımızı, yumurtayı, sıvıyağını ve pudra şekerini yoğuracağımız cam bir kabın içine alıyoruz.
- Bütün malzemeyi elimizle iyice karıştırıyoruz. Bu harcın içine unu ve nişastayı ilave edelim.
- Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurma işlemine devam edelim.
- Kurabiye hamurumuz 30 dakika dinlendikten sonra elimizle küçük bezeler halinde ayıralım.
- 2 adet yağlı kâğıt bulunduralım. İlk yağlı kâğıdımızın üzerine elde ettiğimiz kurabiye hamurumuzu yerleştirelim.
- Üzerine ikinci yağlı kâğıdımızı yerleştirdikten sonra bir merdane yardımı ile kurabiye hamurumuzu açalım.1 cm kalınlığında açmış olduğumuz hamurdan orta boy kavanoz kapağı ile yuvarlak bir hamur elde edeceğiz.
- Bu yuvarlak hamuru avucumuza alıp parmağımızla çukur hale getirdikten sonra benmari usulü erittiğimiz bitter dolgulu çikolatamızdan 1 çay kaşığı ya da göz kararı dolduruyoruz.
- Daha sonra hamuru top şeklinde yaptıktan sonra yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsimize hepsi için aynı işlemleri yaparak tüm kurabiyelerimizi yerleştiriyoruz.
- 180 derece fırınımızda kızarana kadar pişiriyoruz.
- Üzeri için arzuya göre tekrar erimiş çikolata ya da fıstık serperek çikolata dolgulu kurabiyemizi görsel olarak da iştah açıcı hale getiriyoruz.
- Afiyet olsun…
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