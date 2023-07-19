Çikolata soslu irmik tatlısı tarifi: Çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tatlı denildiğinde en çok kullanılan malzemelerden biri irmik. Eğer siz de irmikle yapılan tatlılara bayılıyor ve denemekten vazgeçemiyorsanız yepyeni bir tarifle karşınızdayız. Kalbinizde taht kuracak, leziz mi leziz, pratik mi pratik bir tarif olan çikolata soslu irmik tatlısı, hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Genel olarak her evde bulunan malzemeleri kullanarak, fazla masrafa girmeden yapabileceğiniz çikolatalı irmik tatlısı hem günlük olarak hem de özel misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz özel bir lezzet. Peki, çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır?

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