Cilt kaşıntısının arkasında saklı olan 10 neden: Hangi hastalıklar kaşıntıya yol açıyor?
Cilt kaşıntısı ara sıra ortaya çıkarak birçok insanı rahatsız eden bir sorundur. Bu sorun uzun sürdüğünde ise aslında farklı hastalıkların belirtisi olabilir. Peki, bu rahatsız edici durumun ardında hangi sağlık sorunları yatıyor? İşte, sizin için cildinizin kaşınmasına neden olabilecek 10 hastalık ve sorun!
Ciltte hissedilen kaşıntı, basit bir rahatsızlık gibi görünebilir. Ancak bu durum, günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve birçok hastalığın belirtisi olabilir. Bu sebeple haberimizde hangi hastalıklarda kaşıntı belirtisi olduğu ve bu sorunların nasıl tedavi edilebileceğine yönelik bilgileri derledik. İşte, detaylar...
1. KURU CİLT
Kuru cilt, kaşıntılı cildin en yaygın nedenlerinden biridir. Yaşlılarda, sigara içenlerde, güneşte çok fazla zaman geçiren veya cilt ürünlerini aşırı kullanan kişilerde yaygındır. Ayrıca kışın ve kuru ortamlarda da yaygındır. Kuru cilde karşı ilk stratejiniz günde üç ila dört kez nemlendirmek olabilir.
Bununla birlikte duş, cildi daha fazla kurutabileceğinden banyo yaparken geçirdiğiniz süreyi sınırlamanız gerekebilir. Bir sonraki yaygın adım ise reçetesiz satılan yüzde 1 hidrokortizonlu cilt kremidir. Yaklaşık bir hafta sonra bu işe yaramazsa bir sağlık uzmanına başvurup daha güçlü bir steroid krem alabilirsiniz.
2. ATOPİK DERMATİT (EGZAMA)
Atopik dermatit egzamanın en sık görülen şeklidir. Kuru, kırmızı, tahriş olmuş bir cilt gibi görünebilir. Ayrıca kırılabilen ve kabuklanabilecek küçük, sıvı dolu şişlikleriniz de olabilir. Tampa'daki Güney Florida Üniversitesi Morsani Tıp Fakültesi'nde dermatoloji profesörü olan Nishit Patel, egzama tedavisi için önemli olanın nemlendirmek olduğunu söyledi.
Bunun yanı sıra sabun gibi cilt bakım ürünlerini dikkatli seçmek, kokulardan kaçınmak, kaşındırıcı kumaşlar kullanmamak ve sıcak duş almamak egzamaya iyi gelebileceğini de ekledi.
3. ALERJİK KONTAKT DERMATİT
Bu tür kaşıntılı döküntüler genellikle alerjiniz olan veya hassas olduğunuz bir şeyle (kimyasal, boya, yün veya koku gibi) temas ettiğiniz yerde ortaya çıkar. Patel’e göre tanımlanması zor olan bir hastalıktır, bazen aynı ürünü yıllardır kullanıyor olsanız bile alerji geliştirebilirsiniz. Hafif reaksiyonları nemlendirici ve reçetesiz satılan topikal kortikosteroid ile tedavi edebilirsiniz.
4. SEDEF HASTALIĞI
Kaşıntılı cildin bir başka nedeni olan sedef hastalığı, kalın kırmızı deri lekelerine ve gümüşi pullara neden olan bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle dizleri, dirsekleri ve sırtın alt kısmını etkiler ancak yüzde de oluşabilir. Sedef hastalığının tedavisi genellikle cildin ne kadar etkilendiğine, ne kadar şiddetli olduğuna veya konumuna (özellikle yüze) bağlıdır.
5. İLAÇLAR
Kaşıntı, birçok ilacın yan etkisi olabilir. Kaşıntı semptomu, ayrıca döküntüler veya egzama benzeri kuru cilt ile de ortaya çıkabilir. Ağrı kesiciler, penisilin veya sülfa ilaçları gibi antibiyotikler, bazı psikiyatrik ve nöbet önleyici ilaçları aldıktan sonra eğer kaşıntı sorunu yaşarsanız doktorunuza danışarak başka bir ilaca geçebilirsiniz.
6. BÖBREK HASTALIĞI
Böbreklerin cildinizle alakasız gibi görünse de kronik böbrek hastalığı kaşıntıya neden olabilir. Bu tür kaşıntı, genellikle geniş alanları etkiler ve geceleri daha da kötüleşir. 2019 yılında Cureus adlı dergide yayınlanan çalışmaya göre, son dönem böbrek hastalığı olan kişilerin yüzde 40 kadarının derisinde kaşıntı olduğu ve bu durumun yaşam kalitelerini ciddi şekilde etkileyebileceği görüldü.
7. KARACİĞER HASTALIĞI
Böbrekler gibi karaciğer de vücudunuzdaki toksinlerin temizlenmesinde rol oynar. Bu, karaciğerdeki sorunların aynı zamanda kaşıntılı cilde yol açan birikimlere de neden olabileceği anlamına gelir. İngiliz Genel Pratisyenlik dergisinde 2015’te yayınlanan rapora göre kronik karaciğer hastalığı olanlarda kaşıntı yaygın bir sorundur. Nemlendiriciler ve sıcak banyolar hafif kaşıntıyı hafifletebilir, daha şiddetli kaşıntılarda ise ilaç tedavisi gerekebilir.
8. DİYABET
Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği'ne göre diyabetli kişilerin yüksek kan şekeri nedeniyle kuru ve kaşıntılı cilde sahip olma olasılığı daha yüksektir. Yumuşak sabun ve diğer cilt bakım ürünlerini kullanmak, banyoda veya duşta çok uzun süre kalmamak yardımcı olabilir.
9. MULTİPL SKLEROZ (MS)
Uzmanlar bile kadınları erkeklerden iki ila üç kat daha sık etkileyen multipl skleroz (MS) hastalığına tanı koymada zorlanıyor. Ulusal Multipl Skleroz Derneği'ne göre vücut kendi merkezi sinir sistemine saldırmaya başladığında ortaya çıkan bu hastalıkta bu sinirlerin hasar görmesi, kaşıntı veya iğne batması gibi anormal duyulara yol açabiliyor. Kaşıntı genellikle kısa sürelidir ancak sık sık ortaya çıkarsa bu derneğe göre ilaçlar, akupunktur ve bilişsel davranışçı terapi gibi tedaviler rahatsızlığın yönetilmesine yardımcı olabilir.
10. KANSER
Nadir durumlarda kaşıntılı cilt, genellikle kan kanseri (lösemi) olmak üzere kanser belirtisi olabilir. Örneğin, pankreas kanseri olan kişiler kanserin kendisinden değil, safra kanalını tıkayan bir tümörden dolayı da kaşınabilirler.
Kaynak: British Journal of General Practice, American Academy of Dermatology Association, Cureus, National Multiple Sclerosis Society.