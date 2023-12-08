Çıldır Gölü yüzeyinin bir bölümü dondu

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Gölün üzerine çıkamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Üstünakın, "Keşke üzerine çıkabilseydik ama olmadı. Bir dahaki sefere artık tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Çok güzel ve keyifli vakitler geçirdik ama biraz erken gelmişiz. Aralık ayının sonlarına doğru gelmemizi söylediler."