Kurabiye çeşitlerinden beğeneceğinizi umduğum çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Özellikle çocuklarımızın severek yiyeceği bu kurabiye tarifimizin yapımına başlayalım.
Çilek pudingli kurabiye malzemeler:
- 100 gram eritilmiş margarin ya da tereyağı
- 1 paket çilekli puding
- 1 yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un
Çilek pudingli kurabiye yapılışı:
- İlk önce yoğurma kabımızın içine yumurtayı eritilmiş olan margarin ya da tereyağımızı koyalım. Çırpma teli ile ya da elimizle karıştıralım.
- Daha sonra çilekli pudingi ilave edip tekrara karıştıralım.
- Sonra unu da ilave edip çok katı olmayacak şekilde hamurumuzu yoğuralım.
- Ceviz büyüklüğünde toplar elde edip elimizle yuvarlayalım.
- 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza yerleştirelim.
- Üzerleri pembeleşinceye kadar tahmini 20 dakika kadar pişirelim.
- Afiyet olsun.
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