Çilekli irmik tatlısı tarifi: çilekli irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Sofralarımızın vazgeçilmezi, şeker oranı düşük olan çilekli irmik tatlısının tarifi merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Az malzemeyle hazırlandığından dolayı hızlı bir şekilde tatlı ihtiyacınızı giderir. Çilekli irmik tatlısı tarifi nelerden oluşur? Çilekli irmik tatlısı malzemeleri nelerdir? Çilekli irmik tatlısı nasıl yapılır? Çilekli irmik tatlısı yapımı nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

Çilekli İrmik Tatlısı Tarifi Bir yemeği ya da tatlıyı nasıl yapacağımızı bilmiyorsak genellikle kaynaklara başvururuz. Bu konuda en hızlı kaynaklardan biri de internetin arama motorudur. Arama motoruna merak ettiğimiz tarifi yazmak, bizi detaylı bir bilgiye yönlendirecektir. Tarifin ölçekleri ve hazırlanışı hakkında detaylı bilgi birikimine internet aracılığıyla erişebiliriz.

REKLAM Çilekli irmik tatlısı da merak edilen tatlılar arasında yer almaktadır. Öğünü ağır bir tatlı yerine hafif bir tatlıyla bitirmek isteyenler için oldukça ideal bir seçenektir. Ancak tatlının nasıl yapıldığını, kaç bardak süt konulduğunu bilmeyenler bir araştırma içerisine girişir. Çilekli irmik tatlısının malzemelerinden yapım aşamasına kadar merak edilen tüm bilgilere içeriğimizin devamını inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Kaç kişilik: 7 kişilik

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika Çilekli İrmik Tatlısı Malzemeleri Nelerdir? Bir tatlının malzemeleri, o tatlının tadı üzerinde belirleyicidir. Çilek tadının baskın gelmesini isteyenler çileği, şeker tadını almak isteyenler şekeri bol koyarak tat üzerinde belirleyici role sahip olurlar. Çilekli irmik tatlısının ana malzemeleri çilek ve irmiktir. Ancak vanilin, Hindistan cevizi gibi ürünler irmik tatlısına ayrı bir tat vermektedir. İşte, çilekli irmik tatlısının malzemeleri:

REKLAM 1 litre süt

7 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

12 adet çilek Çilekli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır? Tatlıların malzemelerini temin ettikten sonra yapım aşamalarını araştırmaya koyuluruz. Malzemelerin ölçüleri tatlımızın lezzeti üzerinde kilit rol oynar. Fazla koyulan şeker, ya da çilek tatlının tadının değişmesine yol açabilir. Özellikle büyük bir aileye servis edilmeyi bekleyen tatlıların ölçüleri de ona göre olmalıdır. Genel olarak tariflerin kaç kişilik olduğu yönünde bilgilendirme yapılmaktadır. Bahsedeceğimiz çilekli irmik tarifi, 7 kişilik bir tariftir. Dolayısıyla az ya da çok, kaç kişiye hazırladığınızı bilmeniz miktarları doğru bir şekilde hazırlamanız açısından önemlidir. Fazla ya da az ölçekle hazırlanan tarifler ziyan olabilir ya da herkese yetmeyebilir. Bu konuda tarifte yer alan malzemelerin ölçeklerine uyarak hareket etmek gerekir. Çilekli irmik tatlısının yapım aşamaları şunlardır:

REKLAM Öncelikli olarak derin bir tencerenin içerisine 1 litre sütü dökün. Süte toz şeker, vanilin ve 1 su bardağı irmiği ilave edin. Kıvamını tutturmak çok önemlidir. Kıvam alana kadar kısık ateşte karıştırmaya devam edin. Çileklerin saplarını çıkarın ve ortadan iyiye bölün. Daha sonra bir mutfak robotu ya da blender yardımıyla püre haline gelene kadar karıştırın. Karıştırma işlemini bitmesiyle birlikte ayrı bir kâseye aktarın. Üzerine Hindistan cevizini ekleyin.

Süt karışımının kıvamı yoğunlaşmaya başladığında ocaktan alın. İlk sıcağı geçtikten sonra püre haline getirdiğiniz çileği ekleyin. Tüm malzemeleri bir güzel karıştırın. Servis kâselerine döktüğünüz karışımı en az 1 saat kadar buzdolabında tutun. Tatlılar soğuduktan sonra dilerseniz üzerine çilek dilimleri ekleyebilirsiniz. REKLAM Afiyet olsun! Çilekli İrmik Tatlısı Yapımı

Çilekli irmik tatlısında yer alan ek malzemeler kişisel olarak farlılık gösterebilmektedir. Kimileri Hindistan cevizinin tadını beğenmediğinden listeden çıkarıp farklı bir alternatife yönelebilir. Aynı şekilde bazı tariflerde tereyağı ve nişasta kullanılabilir. Ancak bahsettiğimiz tarifimizde en temel malzemeler bulunduğundan dolayı yapımı daha pratik ve kolaydır.