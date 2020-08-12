Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekilişinde önemli bir değişikliğe gitti. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekilecek. Çılgın sayısal Loto'da büyük ikramiye 50 Milyon TL olarak belirlendi. Çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilen 12 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 12 AĞUSTOS: 10 - 39 - 67 - 80 - 82 - 87 joker 2

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişindeki şanslı rakamlara göre, bu akşam en büyük 3 ikramiyeyi bilen çıkmadı ve bir sonraki çekilişe devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

Kategori Kazanan Kişi Sayısı Miktar 6 0 0,00 5+1 0 0,00 5 0 0,00 4 162 3.895,75 3 6.444 122,40 2 101.568 11,65

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com'da canlı yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinde.