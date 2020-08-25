Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekilişinde önemli bir değişikliğe gitti. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye dün akşam 55 Milyon TL olarak belirlendi. Çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilen 24 Ağustos 2020 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 24 AĞUSTOS: 45 - 27 - 88 - 38 - 58 - 11 joker 33

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişindeki şanslı rakamlara göre, 6 ve 5+1 bilen çıkmazken diğer ikramiye bilgileri şöyle:

HABERTÜRK SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Kategori Kazanan Kişi Sayısı Miktar 6 0 0,00 5+1 0 0,00 5 2 131.600,10 4 172 1.530,20 3 6.790 96,90 2 98.006 10,05

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kol on oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinde.