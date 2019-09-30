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Cilt gözenekleri için maske tarifleri

Cilt gözenekleri fazla oluşumu cilt için zararlıdır. Cilt gözeneklerinin fazla olması, cilde sivilce ve siyah nokta yoğunluğunu arttırır. Cilt gözeneklerini küçültmek için evde yapabileceğiniz maskelerle gözeneklerden kurtulabilirsiniz. Peki, cilt gözeneklerini nasıl geçer? Cilt gözenekleri için maske tarifleri...

Cilt gözenekleri için maske tarifleri

Cilt gözenekleri cilt tipine göre farklılık göstermektedir. Her cilt yapısında gözenek boyutları farklı olmakta ve sivilce, siyah nokta oluşum yoğunluğu değişmektedir.  

Gözenekleri büyük ve geniş olan yağlı cilt tipinin bu yüzden iyi temizlenmesi gerekmektedir. 

Cilt Gözenekleri İçin Maske Tarifi 1 

  • 2 yemek kaşığı un ve yoğurt karıştırılır.  
  • Ardından krem kıvamına gelene kadar gül suyu eklenir.  
  • Sonra temiz cilde uygulanarak, 20 dakika kadar beklenir.  
  • Ilık su ile durulanır.  
  • Bu maske cilt gözeneklerinin sıkılaşarak, siyah nokta oluşumunu engellemektedir. 

Cilt Gözenekleri İçin Maske Tarifi 2 

  • 4 su bardağı elma sirkesi, 4 bardak temiz su ve 1 çay bardağı naneyi karıştırarak, kaynatın.  
  • Soğuduktan sonra cam kavanoza koyarak, 5 gün boyunca bekletin.  
  • Bu karışımı sonrasında cildinizi temizlemek için tonik olarak kullanabilirsiniz.  

Bu maskelerin yanı sıra; kuşburnu çayı ve domates püresinin cilde sürülmesi gözeneklerin sıkılaşmasını sağlamaktadır.   

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