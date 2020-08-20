Eğer, cildinizin güzelliğinin devamını sağlamasını istiyorsanız mutlaka bu özeni göstermeniz gerekmektedir. Cilt hassas bir dokuya sahip olması nedeni ile bir takım etkenlerle bozulabilir ya da tahriş olabilir. Ayrıca; cildin elastiki dokusu zamanla kaybolur ve kırışıklıklarla, sarkmalar oluşabilir. Ancak; düzenli olarak özen göstermenizle bu zararları minimum düzeye indirebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken daha fazla ciddiyetle yaklaşmak ve tembellik yapmamaktır.
Cilt Güzelliği İçin Öneriler
- Cildinizin günlük bakımını asla ihmal etmeyin.
- Doğru ürünleri tercih ederek doğru ve düzenli nemlendirici ve kreminizi uygulayın.
- Her gün makyaj yapmamalısınız; cildinizin nefes almasını sağlamak için makyajı sık yapmaktan vazgeçin.
- Makyajınızı temizlemeden asla uyumayın. Bu şekilde gözenekler kapanır ve cilt sertleşerek hava alamaz.
- Spor yaparken ya da yoğun olacağınız bir günde makyaj yapmayın. Sürekli hareket etmek terlemenize neden olacağı için makyajla cildin yoğunlaşmasını sağlarsınız.
- Haftada bir kere peeling yaparak gözeneklerin açılarak temizlenmesini sağlayın.
- Makyaj malzemelerinizin temizliğine özen gösterin. Özellikle fırçalar çabuk bakteri üretirler.
- Kırışıklıklarınız varsa; mutlaka göz çevresi kremi kullanın ya da yoğun kırışıklığa sahipseniz; serum kullanabilirsiniz.
- Kırışıklıklar için yüz jimnastiği yapın.
- Haftada bir kez cildinizin canlanması için maske uygulaması yapın.
- Sigara ve alkolden uzak durun.
- Bol sebze ve meyve tüketin ve meyve suyunu günde bir bardak içmeye özen gösterin.
- Bol su tüketmeyi kesinlikle unutmayın!
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