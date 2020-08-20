Eğer, cildinizin güzelliğinin devamını sağlamasını istiyorsanız mutlaka bu özeni göstermeniz gerekmektedir. Cilt hassas bir dokuya sahip olması nedeni ile bir takım etkenlerle bozulabilir ya da tahriş olabilir. Ayrıca; cildin elastiki dokusu zamanla kaybolur ve kırışıklıklarla, sarkmalar oluşabilir. Ancak; düzenli olarak özen göstermenizle bu zararları minimum düzeye indirebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken daha fazla ciddiyetle yaklaşmak ve tembellik yapmamaktır.

Cilt Güzelliği İçin Öneriler