TAM BİR POTASYUM KAYNAĞI

Bu çok yönlü meyve, kalbinize birden fazla şekilde yardımcı olabilir. Sadece kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içermekle kalmaz, aynı zamanda kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu bilinen iyi bir potasyum kaynağıdır. American Journal of the College of Cardiology'ye göre, potasyum tüketimi aynı zamanda daha düşük inme, kardiyovasküler hastalık ve koroner kalp hastalığı riski ile bağlantılıdır. Amerikan Kalp Derneği, bütün domatesten domates bazlı soslara ve meyve sularına kadar her türlü domatesin kalp sağlığına yararlı faydalarından yararlanabileceğinizi söylüyor.