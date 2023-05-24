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Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

Araştırmalar, ruh halinizi yükseltmekten kalbinize yardımcı olmaya kadar domatesin uzun bir fayda listesi olduğunu gösteriyor.

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  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    Yemeklerden salatalara kadar birçok alanda kullandığımız bu kırmızı meyve sadece lezzetli olmakla kalmıyor aynı zamanda sağlığa da birçok fayda sağlıyor. Hele ki sos yapımında sıklıkla tercih edilen domates faydalarının yanı sıra en yaygın gıda alerjilerinden biridir ve ayrıca gastrointestinal sorunları olan bazı kişilerde bazı rahatsız edici sindirim semptomlarına neden olabilirler. Bununla birlikte, domatesler aynı zamanda antioksidan güç merkezleridir ve diğer birçok temel vitamin ve besin maddesi ile doludur. Domates yemenin faydalarından bazılarını öğrenmek ve vücudunuz için en sağlıklı beslenme seçimlerini yapmanıza yardımcı olacak bilgileri sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte domates yemenin bilime dayalı 6 faydası
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

    Meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan antioksidanları içerisinde barındıran domates bol miktarda bitki bileşiği içerir. Mümkün olduğunda diyetinize bol miktarda antioksidan almanız önemlidir, çünkü bunlar vücudunuzdaki yaşlanma sürecini hızlandırabilen ve kanser ve kalp hastalığı gibi şeylere katkıda bulunan moleküller olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilir.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    Domatesin en çok sahip olduğu antioksidan, bu meyvenin parlak kırmızı renginden sorumlu olan likopen olarak adlandırılır. Bununla birlikte, bu antioksidandan bol miktarda almak için domatesin kabuğunu yediğinizden emin olmak isteyeceksiniz çünkü en yüksek konsantrasyon orasıdır. Ayrıca American Journal of Clinical Nutrition'a göre, domateslerinizin yanında bir yağ kaynağı yemek vücudunuzun likopeni daha iyi emmesine yardımcı olacaktır.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    TAM BİR POTASYUM KAYNAĞI

    Bu çok yönlü meyve, kalbinize birden fazla şekilde yardımcı olabilir. Sadece kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içermekle kalmaz, aynı zamanda kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu bilinen iyi bir potasyum kaynağıdır. American Journal of the College of Cardiology'ye göre, potasyum tüketimi aynı zamanda daha düşük inme, kardiyovasküler hastalık ve koroner kalp hastalığı riski ile bağlantılıdır. Amerikan Kalp Derneği, bütün domatesten domates bazlı soslara ve meyve sularına kadar her türlü domatesin kalp sağlığına yararlı faydalarından yararlanabileceğinizi söylüyor.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    GÜNEŞTEN ZARAR GÖRMÜŞ CİLT RİSKİNİ AZALABİLİR

    Olive Tomato blogunun kurucusu ve The Mediterranean Diet Cookbook for Beginners kitabının yazarı RD Elena Paravantes'e göre domatesler, cildinizi güneşin zararlarından koruyan özel bir antioksidan türü olan karotenoidlerle doludur.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    Aslında Scientific Reports'ta 2017 yılında yapılan bir araştırma, düzenli domates tüketiminin güneş yanıklarına yakalanmanızı önleyebileceğini ve böylece UVB kaynaklı cilt tümörleri riskinizi azaltabileceğini buldu.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    RUH HALİNİZ DÜZELEBİLİR

    Domatesler sadece yemeğinizin lezzetini arttırmaz, aynı zamanda uzun vadede ruh halinizi de iyileştirebilir. The Journal of Affective Disorders'da 2013 yılında yapılan bir araştırma, haftada iki ila altı kez domates yiyen 70 yaşın üzerindeki yaşlı katılımcıların, günde bir kereden az domates yiyenlere kıyasla hafif veya şiddetli depresyon belirtileri bildirme olasılığının yüzde 46 daha az olduğunu buldu. Özellikle, çalışmada kullanılan diğer ürünler aynı etkiyi yaratmadı.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    Paravantes, "Araştırmacılar hangi besinlerin bu etkiye neden olduğundan emin değiller, ancak bunun antioksidanlar (likopen dahil) olabileceğine inanıyorlar" diyor.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    VÜCUDUNUZ DEMİRİ DAHA ETKİLİ BİR ŞEKİLDE EMEBİLİR

    Bazı yiyeceklerin aslında vücudunuzun diğer besinleri daha iyi emmesine yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Health Canal'ın beslenme uzmanı RDN'den Blanca Garcia'ya göre domatesler böyle bir gıda. Spesifik olarak, vücuttaki kaslara ve organlara oksijen taşınmasına yardımcı olan proteinler olan hemoglobin ve miyoglobin yapımında önemli bir rol oynayan bir mineral olan demiri emmenize yardımcı olabilirler.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    Domatesin faydaları listesine ek olarak, bu meyve C vitamini içeriği sayesinde bunu başarabilir. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne göre, C vitamini vücudunuzun daha kolay emebileceği bir biçimde depolayarak tükettiğiniz demiri artırabilir. Domatesle ilgili iyi haber şu ki, bir fincan porsiyon, önerilen günlük bu vitamin değerinin yaklaşık yüzde 27'sini içeriyor.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    YARALARINIZ DAHA HIZLI İYİLEŞEBİLİR

    Scientific Reports'a göre, domateste bol miktarda bulunan C vitamini, ciltte kollajen sentezini uyarmaya yardımcı olmak için gereklidir. Bu, domatesleri diyetinize harika bir cilt-sağlıklı katkı yapar.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    Aslında, International Journal of Surgery'de 2016 yılında hastanedeki hastalarla ilgili bir araştırma, deneklerin C vitamini takviyesi aldıklarında, "geniş ve karmaşık" yaraların "önemli ölçüde" daha hızlı ve daha iyi iyileştiğini buldu.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    BAZI İNSANLAR HAZIMSIZLIK YAŞAYABİLİR

    Domates herkes için iyi değil. Örneğin, asit reflünüz varsa bu meyve semptomlarınızı tetikleyerek mide ekşimesi, şişkinlik veya hazımsızlık gibi bir dizi rahatsız edici semptoma neden olabilir. Hatta Aile Hekimliği dergisi için görüşülen hastalar, hem pişmiş domatesin hem de çiğ domatesin refleks semptomlarını kötüleştirdiğini belirtmişlerdir.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    JustCBD'de bir fitness uzmanı olan RD Nataly Komova, "Taze domatesler, mide asitlerini artırma eğiliminde olan sitrik ve malik asitlerle doludur. Düzenli taze domates alımı, mide suyunun aşırı üretimini artırır ve bu da asit geri akışını kötüleştirebilir." diyor.
  • Cilt kanseri riskini azaltıyor, vücudun demir emilimini artırıyor! Domates yemenin bilime dayalı 6 faydası

    Bu, asit reflünüz varsa hiç domates yiyemeyeceğiniz anlamına gelmez, ancak muhtemelen küçük miktarlara bağlı kalmanız ve belirtilerinizi izlemeniz gerekecektir.
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