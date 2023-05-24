Yemeklerden salatalara kadar birçok alanda kullandığımız bu kırmızı meyve sadece lezzetli olmakla kalmıyor aynı zamanda sağlığa da birçok fayda sağlıyor. Hele ki sos yapımında sıklıkla tercih edilen domates faydalarının yanı sıra en yaygın gıda alerjilerinden biridir ve ayrıca gastrointestinal sorunları olan bazı kişilerde bazı rahatsız edici sindirim semptomlarına neden olabilirler. Bununla birlikte, domatesler aynı zamanda antioksidan güç merkezleridir ve diğer birçok temel vitamin ve besin maddesi ile doludur. Domates yemenin faydalarından bazılarını öğrenmek ve vücudunuz için en sağlıklı beslenme seçimlerini yapmanıza yardımcı olacak bilgileri sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte domates yemenin bilime dayalı 6 faydası…