Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi, biberonla besleniyor

Yavru kirpinin durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Nihal Bilgici Yıldız, "Bir bahçede çim biçme makinesine takılarak yaralanmış aileden son kalan birey. Diğer yavruların durumu kötü olduğu için yaşayamadılar. Bu bireyimizin de başında derin bir kesik vardı.