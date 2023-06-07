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Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi, biberonla besleniyor

Bursa'da çim biçme makinesiyle yaralanan 3 yavru kirpiden 2'si öldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'nde tedaviye alınan diğer yavru biberonla besleniyor

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DHA

  • Bahçesinde çim biçme makinesiyle çalışan kişi, biçtiği otların arasında bulunan 3 kirpinin zarar gördüğünü fark edip, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi.
  • Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi, biberonla besleniyor

    İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekipler, 3 kirpiden 2'sinin öldüğü belirledi. Başından yaralanan diğer yavru ise kliniğe götürüldü. Tedavisi yapılan kirpi, biberonla özel mamalarla besleniyor.
  • Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi, biberonla besleniyor

    Yavru kirpinin durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Nihal Bilgici Yıldız, "Bir bahçede çim biçme makinesine takılarak yaralanmış aileden son kalan birey. Diğer yavruların durumu kötü olduğu için yaşayamadılar. Bu bireyimizin de başında derin bir kesik vardı.
  • Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi, biberonla besleniyor

    Operasyona aldık. Şu anda da beslemesini yaparak hayata tutunmasını sağlıyoruz. Özellikle bu zamanlarda çimlerin içerisinde gizlenen kirpi ailelerine dikkat etmek çok önemli. Çim biçme makineleriyle verilen hasarlar geri dönülmez oluyor" dedi. 

     
  • Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi, biberonla besleniyor

    *Haberin görselleri DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.
  • Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi, biberonla besleniyor
  • Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi, biberonla besleniyor
  • Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi, biberonla besleniyor
  • Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi, biberonla besleniyor
  • Çim biçilirken yaralanan yavru kirpi, biberonla besleniyor

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